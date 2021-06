Asser stationshond Mannes na zeven maanden terug van weggeweest

De stationshond staat sinds 2018 in Assen, maar zag er al snel niet meer zo fris en fruitig uit. Zijn glanzende vacht werd dof en de stoom, die uit verschillende delen van Mannes kwam, liet witte strepen achter op de hond. In november vorig jaar werd de hond daarom weggehaald voor een onverwacht vroege opknapbeurt.

Flinke klus

Mannes werd uit elkaar gehaald en vervoerd naar Poly Products, een bedrijf uit Werkendam dat gespecialiseerd is in composieten. Daar werd de huid van de reuzenhond verwijderd, opnieuw geschilderd, flink opgepoest en voorzien van een nieuwe coating. Een behoorlijke maar vooral leuke klus, volgens kunststofbewerker Jan Kamp.

"Er zijn heel veel verschillende onderdelen en je moet veel verschillende handelingen verrichten. Het is sowieso een aansprekende klus, want hier in Drenthe kent iedereen Mannes", aldus Kamp.

Golf van kritiek

Wethouder Bob Bergsma (D66) van de gemeente Assen is erg blij dat Mannes weer op zijn plek gezet wordt. De komst van de stationshond oogstte al veel kritiek vanwege de hoge kosten: al met al zo'n vijfhonderdduizend euro. Toen bleek dat de hond al na twee jaar opgeknapt moest worden, en dat dat bijna een ton zou kosten, was het feest compleet.

De gemeente heeft de reparatiekosten voorgeschoten, maar het is volgens Bergsma de bedoeling dat kunstenaars van Mannes de rekening krijgen. "Het lijkt toch een constructiefout en dat moeten we laten repareren. De juridische procedure over de kosten loopt nu en het zal nog enkele maanden duren voordat daar duidelijkheid over komt", aldus Bergsma.

Mannes 2.0

Mannes wordt de komende twee dagen in elkaar gezet en moet daarna weer als vanouds werken. Inclusief de stoommachine dus, die de houten vacht onbedoeld voorzag van witte strepen. Om dat te voorkomen zal er voortaan alleen nog maar stoom uit de rug van Mannes komen. Ook de lampen in de grond rondom de stationshond waren kapot en zijn de afgelopen tijd gerepareerd. In het najaar zullen ook die weer aan gaan.

Het is nu hopen dat er op korte termijn niet opnieuw iets mis is met de hond, maar de gemeente twijfelt er niet aan dat Mannes dit keer goed in elkaar zit. Bergsma: "Ik heb van Poly Products gehoord dat hij nu voor vijftig jaar mee kan. Dat is een hoopvol bericht en we gaan er vanuit dat dat goed komt."

Lees ook: