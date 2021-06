Subsidie van Kickstart Cultuurfonds voor acht Drentse musea

In Drenthe krijgen acht musea subsidie van het Kickstart Cultuurfonds. Dat fonds deelt aan 88 musea in totaal 2,7 miljoen euro uit als steun bij het aanpakken van de gevolgen van de coronacrisis.

Met het geld kunnen de musea hun gebouwen en tentoonstellingen 'coronaproof' maken. Het is de tweede subsidieronde voor musea. In onze provincie gaat het om de volgende musea:

- Stichting Drents Museum in Assen ontvangt 100.000 euro

- Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoormuseum in Erica ontvangt 19.755 euro

- Stichting Museum De Buitenplaats in Eelde ontvangt 33.000 euro

- Stichting Museum Thijnhof in Coevorden ontvangt 6830 euro

- Stichting Museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold ontvangt 9113 euro

- Stichting Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen ontvangt 18.334 euro

- Stichting Nieuw-Dordrecht (van Museum Collectie Brands) ontvangt 514 euro

- Stichting van Gogh en Drenthe in Nieuw-Amsterdam/Veenoord ontvangt 5000 euro

In totaal gaat er dus bijna 200.000 euro naar musea in onze provincie. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het inrichten van duidelijke looproutes, om de kosten van tentoonstellingen die (deels) niet door konden gaan op te vangen, een extra kassa of ontvangstbalie en inzet van extra personeel.

Eerste ronde

Ook tijdens een eerste ronde werd er al bijna 200.000 euro subsidie gegeven aan andere Drentse musea, namelijk:

- De Drentse Vereniging ''t Volk van Grada' (van De Museumboerderij) in Emmen ontving 22.160 euro

- Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen (voor het Glasmuseum) ontving 5000 euro

- Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in Roden ontving 15000 euro

- Stichting Borger Prehistorie Hart van Nederland ontving 9738 euro

- Stichting Cultuurhistorisch Streek- en Handkarren Museum De Wemme in Zuidwolde ontving 6800 euro

- Stichting Drukkerijmuseum Meppel ontving 6422 euro

- Stichting Havezate Mensinge in Roden ontving 47.500 euro

- Stichting Veenomenaal Veenpark in Barger-Compascuum 81.111,25 euro

Nieuwsgierig waarvoor de musea de subsidie precies gebruikt hebben? Kijk dan op de site van het Kickstart Cultuurfonds.

