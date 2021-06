Chinalights in Rensenpark gaat na tien jaar op herhaling: ‘Groter en spectaculairder’

Het Rensenpark verandert in december weer in een groot lichtfestijn. Het terrein staat dan weer vol met reusachtige Chinese lichtkunstwerken. De voorbereidingen voor een nieuwe editie van Chinalights zijn na een jaar vol coronabeperkingen weer opgepakt, laten initiatiefnemers Henk Hiddingh en Jannet Westebring weten.

"We hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat het nu toch echt gaat gebeuren. Het moet echt wat bijzonders worden", aldus Westebring. "We mikken op 1 december als start en een looptijd tot in maart 2022."

Tien jaar geleden

De laatste Chinalights werd ruim tien jaar geleden gehouden in het park. Vorig jaar zou deze op herhaling gaan, maar door het virus liep het spaak. "Dat was een vervelende tegenvaller, maar heeft ons ook een jaar extra gegeven om het komende evenement nog groter en spectaculairder te maken", aldus Hiddingh, die ook nog directeur is geweest van het voormalige dierenpark. "Ik ben ervan overtuigd dat dat we samen met onze Chinese partners iets bijzonders gaan neerzetten."

De twee rekenen op aardig wat publiek. Westebring: "We verwachten mensen uit het hele land en het aangrenzende Duitsland. Aantallen? Daar gaan we niet over speculeren. Maar de eerste editie trok 135.000 bezoekers."

'Mooi wordt het'

Overigens, wie z'n kaartjes uit de voorverkoop van vorig jaar heeft bewaard, kan straks daarmee ook naar Chinalights 2022. Volgens Westebring wordt het een evenement waar je bij moet zijn geweest. "Je moet het straks gewoon gezien hebben om er over te kunnen meepraten. Wat en hoe precies, daarover vertellen we de komende tijd meer. Maar mooi wordt het."