Eis: 2 jaar cel voor poging verkrachting van huishoudelijke hulp

Sinds augustus vorig jaar werkte de jonge moeder bij de man in Nieuw-Amsterdam die samenwoonde met zijn zieke vrouw en verstandelijk gehandicapte dochter. De huishoudelijke hulp verklaarde later dat ze met de man, die zelf ook gezondheidsklachten heeft, te doen had en dat het huis erg vervuild was.

Benen insmeren

Behalve schoonmaken hielp ze hem ook wel met insmeren van zijn benen, waar de man last van heeft. Ze kwam drie keer in de week 's ochtends een paar uur werken. Dat stopte op 16 december toen ze de schrik van haar leven kreeg. Die ochtend stond de man naakt achter haar toen ze aan het afwassen was.

Hij drukte een pistool - dat achteraf een balletjespistool bleek - tegen haar hoofd en eiste dat ze hem zou bevredigen. Hij dwong haar hardhandig om op haar knieën te gaan zitten en toen ze tegenstribbelde, kreeg ze een vuistslag tegen haar hoofd, waardoor ze op de grond viel.

Daarna ging de man bovenop haar zitten en probeerde hij haar te verkrachten. Het lukte de vrouw onder hem vandaan te komen. Ze ontdekte dat de buitendeur op slot zat, maar kon uiteindelijk wel vluchten. Emotioneel belde ze haar man.

Vieze praatjes

Nog diezelfde dag ging ze naar de politie en werd de man opgepakt. Hij zei vandaag tegen de rechters in Assen dat de vrouw steeds 'vieze praatjes' had en hem uitdaagde. Ondertussen zat het slachtoffer hoofdschuddend achter hem.

In haar slachtofferverklaring vertelde ze dat ze een posttraumatische stress-stoornis heeft overgehouden aan wat er is gebeurd. Ze heeft last van paniekaanvallen en slapeloosheid, waarvoor ze wordt behandeld. De officier van justitie vindt dat ze recht heeft op ruim 4100 euro schadevergoeding.

Uit het politieonderzoek bleek ook dat de zwakbegaafde man regelmatig dingen over verkrachting en seks opzocht op internet. Bovendien filmde hij de vrouw een paar keer stiekem toen ze aan het schoonmaken was. Volgens de officier lijkt het er sterk op dat de Nieuw-Amsterdammer 'toewerkte' naar het verkrachten van de vrouw.

Op 29 juni doet de rechtbank uitspraak.

Lees ook: