Wolvin die lam doodbeet bij Wijster nieuw in Nederland

De wolf die in april dit jaar een lam doodbeet op de VAM-Berg bij Wijster, is een vrouwtje uit de zogeheten Barnstorff-roedel. Deze groep is afkomstig uit de Duitse deelstaat Nedersaksen. Dat blijkt uit een tussenrapportage van BIJ12.

De wolvin, die de naam GW2090f meekrijgt, is voor Nederland uniek. Volgens BIJ12 is het de eerste keer dat deze wolf in Nederland is vastgesteld.

BIJ12 kreeg tussen februari en mei van dit jaar landelijk 670 meldingen van wolvensporen binnen. In 249 gevallen toonde bewijsmateriaal zoals DNA-sporen of keutels aan dat het echt om een wolf ging. Naast Drenthe, doken er ook wolven op in Zeeland, Brabant en op de Veluwe. Ook werd eind vorige maand vlak over de provinciegrens nog een wolf doodgereden bij het Friese Appelscha.

Schade

Daarnaast blijkt uit de tussenrapportage van BIJ12 dat 0,2 procent van het totale bedrag dat in 2020 is uitgekeerd aan faunaschade, is veroorzaakt door aanvallen van wolven op landbouwhuisdieren. Veruit de meeste schade, ruim 90 procent, wordt veroorzaakt door grazende ganzen. Wolven komen in de top 10 van schadeveroorzakers ook niet voor.

Boeren in Drenthe kregen vorig jaar 286.262 euro als vergoeding voor schade aan hun gewassen of vee. Overigens staat in onze provincie de wolf wel in de top-5 van veroorzakers van faunaschade. Het dier was goed voor een bedrag van 30.966 euro.

