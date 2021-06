16 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Tot 10.00 uur vanochtend is in Drenthe melding gemaakt van zestien nieuwe coronabesmettingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dag ervoor werden in onze provincie twintig positieve tests vastgesteld.

Er zijn geen Drenten aan de gevolgen van het virus overleden of opgenomen in het ziekenhuis.

Geen positief geval in vijf gemeenten

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Assen (4). In vijf Drentse gemeenten is er geen nieuwe besmetting geconstateerd. Het gaat om Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe en Westerveld.

In de afgelopen week is volgens RIVM-cijfers geen enkele inwoner van onze provincie aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Wel werd een inwoner van De Wolden opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen in totaal 194 nieuwe positieve gevallen bij in onze provincie.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 15-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1426 7 20 Assen 3797 (+4) 68 15 Borger-Odoorn 1614 32 15 Coevorden 2907 57 31 Emmen 9153 (+3) 166 80 Hoogeveen 4605 (+2) 75 41 Meppel 2359 (+3) 34 27 Midden-Drenthe 2069 35 30 Noordenveld 1692 (+1) 32 26 Tynaarlo 1560 (+1) 22 24 Westerveld 985 16 21 De Wolden 2040 (+2) 32 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 1.062 nieuwe positieve tests binnengekomen bij het RIVM. Dat zijn er 381 minder vergeleken met vorig week dinsdag. Ten opzichte van maandag is er wel sprake van een toename, met 173 positieve tests.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald van 681 naar 645, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 250 mensen op de intensive care. Gisteren waren dat er nog 263.

Afgelopen week

De voorbije zeven dagen waren er 8981 positieve testen, tegen 14.397 in de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook: de afgelopen zeven dagen werden 275 coronapatiënten in de verpleegafdelingen in het ziekenhuis opgenomen, een daling van 36 procent. Ook op de ic's was er sprake van een daling.