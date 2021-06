Grootste beverdam van Noord-Nederland doorgebroken

Het waterpeil in de directe omgeving van de beverdam in het Gasterense Diep is, na de doorbraak, met zo'n negentig centimeter gekelderd. Bevercoördinator Cindy de Jonge van Bureau Biota komt er een paar keer per maand voor het monitoren van de beschermde dieren. Toen ze gisteren er naartoe wandelde viel haar direct op dat er wat was gebeurd. De Jonge: "Ik schrok er wel even van. Ik kwam aanlopen en zag meteen dat het peil enorm onderuit is gegaan."

Architect van het landschap

Met takken en modder hebben de bevers er de grootste dam van Noord-Nederland gemaakt. Het zorgde ervoor dat de beek achter de dam, die zo'n vijf meter breed was, veranderde in een watervlakte van zo'n tientallen meter breed (afhankelijk van de hoeveelheid neerslag). Niet voor niets noemen ze de bever de architect van het landschap. Van die bouwdrift van de bevers hebben allerlei dieren en planten profijt: er ontstaat een gevarieerd, nat stuk natuur.

"Met het stijgen van het waterpeil krijg je een soort moerasgebiedje met veel dood hout. Dat heeft aantrekkingskracht op bijvoorbeeld allerlei insecten, daar komen weer spechten op af, daar komen weer vleermuizen op af", zegt De Jonge. Aan een kant van de dam is een soort kom ontstaan, waar het water steeds dieper werd. "In die kom komen vissen, en daar komen weer dieren op af die op vissen jagen." De bulten hout die de bevers maken, vormen weer een goede plek voor muizen, waar bijvoorbeeld de boommarter achteraan gaat.

Bouwen of verkassen

De bevers hebben twee burchten in de buurt. Het is onduidelijk waar ze nu bivakkeren en hoeveel het er precies zijn, in ieder geval twee volwassenen en twee jongen. Mogelijk zijn er jongen bij gekomen, dit is de periode waarin ze worden geboren.

De Jonge: "Ik ga ervan uit dat het met de bevers prima is, die zijn dit soort situaties gewend. Dat de ingang van hun burcht nu ietsje droog komt te liggen, dat herstellen ze wel. Voor de bevers is het nu de keuze: of ze gaan heel hard werken en een nieuwe dam aanleggen. Daarmee stellen ze de ingang van de burcht, die onder water moet liggen, veilig. Of ze gaan verkassen. Op het moment dat ze naar andere plekken willen, dan kunnen ze andere beverterritoria tegenkomen en dan wordt het knokken. Dus ik denk dat de neiging om te blijven groter is en dat de bevers gewoon weer gaan bouwen."

Met wildcamera's blijft De Jonge de dam in de gaten houden.

Lees ook: