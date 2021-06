Ondernemer Bas Smit heeft plannen voor padelbaan in Emmen

Padellen houdt het midden tussen tennis en squash. Het wordt gespeeld op een met wanden omringd speelveld, dat kleiner is dan een tennisbaan. De sport wint aan populariteit, ook in Drenthe. In 2017 werd de eerste padelbaan ingericht bij Tennisclub Smalhorst in Beilen. Een heus padelcomplex bestaat echter nog niet. Maar Smit heeft Emmen dus op het oog.

Smit trekt op met evenementenbureau 4PM Sports om de komende twee jaar 25 complexen in heel Nederland te realiseren. Alles bij elkaar een miljoeneninvestering. Het plan kwam aan het rollen nadat 4PM zich door corona besloot de bakens enigszins te verleggen", legt Jasmijn Pieters van het Amsterdamse bedrijf uit. "We zijn van origine een evenementenbureau, maar door het virus kon niets."

Verslavend spelletje

De pijlen werden gericht op padel. "Een buitensport die steeds meer in trek is geraakt." Pieters spreekt van een verslavend spelletje. "Je hebt het snel onder knie, vraagt conditioneel niet te veel en het ontbreekt aan ingewikkelde regels." Kortom, heel toegankelijk en laagdrempelig. Smit, als ondernemer bekend om onder meer zijn ruime gevolg op Instagram en huwelijk met Nicolette van Dam, is ook een fervent beoefenaar, aldus Pieters. "Dus besloten we om samen in zee te gaan."

Bas Smit is zelf ook een fervent beoefenaar van de sport. (Rechten: 4PM Sports)

Waar en wanneer de padelbaan er komt, is nog de vraag. "Momenteel zijn we nog druk bezig om ons te oriënteren. De locatie omvat in ieder geval vijf banen. Het kan om zowel een indoor- als een outdoorlocatie gaan." Smit investeert zelf behoorlijk in de banen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op subsidies.

15 banen

Het is de bedoeling om in ieder geval al 15 banen dit jaar te openen. "In sommige gevallen is dat al aardig concreet. In Amsterdam-West openen we binnenkort een tweede locatie. In Rosmalen, Breda, Zwolle en Amersfoort ziet het er ook goed uit. De rest loopt nog."

In Emmen bevindt zich momenteel geen padelbaan. Wel heeft Tennisclub Bargeres plannen er eentje aan te leggen.