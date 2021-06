Man krijgt minder straf voor geweld op station Assen

De man is veroordeeld voor geweld op het station in Assen (Rechten: RTV Drenthe)

Geen drieënhalf jaar cel, maar anderhalf jaar. Dat is de straf die een 35-jarige man heeft gekregen voor geweld op het station in Assen en mishandeling van zijn ex in hun vroegere huis in Hoogeveen. De straf is veel lager, omdat hij door de rechtbank in Assen is vrijgesproken van twee pogingen tot doodslag.

De vriendin van de man, die afkomstig is uit Polen, maakte in februari dit jaar hun relatie uit op het station in Assen. Ze woonden, na eerder geweld, niet meer samen en zij had hem opgezocht in Assen. Vlak voor ze in de trein stapte, zei ze dat ze elkaar niet meer zouden zien.

Dreigen met mes

De man werd kwaad en liep achter haar aan de trein in. Hij gaf haar een vuistslag en trok daarna een mes, waarmee hij haar in de buik probeerde te steken. Een NS-beveiliger die de vrouw wilde helpen, dreigde hij daarna met het mes in zijn hoofd te steken. De vrouw viel door de worsteling uit de trein met haar hoofd op het perron.

Het Openbaar Ministerie zag beide steekpogingen als pogingen tot doodslag, maar de rechtbank is het daar niet mee eens. De poging om de beveiliger te steken, is volgens de rechtbank bedoeld geweest als een bedreiging, maar omdat het OM dat niet ten laste heeft gelegd, is de man daarvan vrijgesproken.

Slaan, spugen en schoppen

Het geweld in de trein tegen zijn ex ziet de rechtbank als een poging tot zware mishandeling. Verder is hij veroordeeld voor het bezit van het mes en verzet bij zijn arrestatie. Er moesten vier beveiligers van de NS en twee politieagenten aan te pas komen om hem onder controle te krijgen. Hij sloeg, spuugde en schopte om zich heen.

Ook is de Pool veroordeeld van mishandeling van zijn vriendin een maand eerder. Zij kwam in januari met een bloedneus aan de deur bij de buurman. Zij en haar vriend hadden gedronken en ruzie gekregen. Ze moest met een gebroken neus naar het ziekenhuis.

