Chauffeurs zijn het zat: drie incidenten op een dag op buslijn Emmen - Ter Apel

"Mijn dienst begon rond half zes die middag", vertelt buschauffeur Martijn Mulder. "Er staat een hele groep te wachten. Sommigen dragen geen mondkapje en eentje heeft geen geldig toegangsbewijs." Op dat moment zijn er geen toezichthouders in de bus.

'Ik ben het zat'

Mulder roept de toezichthouders op en al snel ontstaat er een vechtpartij. "Ik druk op de noodknop en binnen vijf minuten is de politie er. Maar ondertussen vechten ze wel door en komen ze naar voren. Ik heb de vechtende mensen bijna op schoot en het scheelt niet veel of ze komen dwars door mijn kuchscherm heen". Een dag later is Mulder nog steeds boos over wat er gebeurd is.

De politie maakt een einde aan de vechtpartij en Mulder laat zijn bus ontruimen. "Ik hoor dan van collega's dat het al het derde incident van de dag is en dan ben ik het zat. Ik heb de bus geparkeerd en de rit naar Ter Apel niet meer gereden."

De gevreesde buslijn wordt veel gebruikt door bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Mulder en zijn collega's hebben wekelijks te maken met incidenten. "Dan gaat het vooral om het niet dragen van mondkapjes en geen kaartje willen kopen. Het zijn mensen die zich nergens wat van aantrekken."

Geen veilige werkplek

Ook bij vakbond FNV komen er regelmatig verhalen binnen over bus 73. "De ene keer is het erger dan de andere keer. Gisteren was wel heel erg met een vechtpartij in de bus. Dit kan gewoon niet. Chauffeurs moeten veilig hun werk kunnen doen en passagiers hebben recht op een veilige busreis."

De problemen spelen al langer. Een pendelbus speciaal voor de bewoners van het azc biedt uitkomst, net als het inzetten van handhavers op de reguliere buslijn naar Ter Apel. Maar beide worden steeds minder vaak ingezet. "Door de maatregelen kwamen er steeds minder meldingen. Maar toen heeft de politiek gezegd 'het gaat goed dus het is niet meer nodig', ja dat schiet niet op natuurlijk", legt vakbondsbestuurder Kuiper uit. Hij pleit dan ook voor een permanente oplossing op korte termijn.

Hij en chauffeur Mulder zijn morgen uitgenodigd door Provinciale Staten om te vertellen over de problemen, want zo kan het niet langer. "Ik hou echt mijn hart vast voor de komende periode", zegt een bezorgde Martijn Mulder. "Met het mooie weer trekken de mensen er steeds vaker op uit. En dat snap ik ook. Met dit weer is het geen pretje om binnen te zitten in het AZC. Maar met de overlast moet het nu wel een keer klaar zijn.

