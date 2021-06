Sportverenigingen laten curbstones weer stralen op TT Circuit

"Met acht leden hebben we gisteravond alle curbstones geverfd, van de Geert Timmerbocht tot achterop het circuit", vertelt Geert Geertsema, die de werkzaamheden voor sportvereniging HHCombi uit Hooghalen en Hijken coördineert. "De komende twee avonden gaan we ook de groene vlakken langs de baan verven."

In totaal hebben ruim veertig leden van HHCombi zich voor het werk aangemeld. De vrijwilligers trekken een karretje achter zich aan, met daarin de speciale verf. "Die is gemengd met zand", weet Geertsema. "Dat heeft ermee te maken dat de curbstones niet glad mogen zijn. Met een grote roller brengen we het aan."

(Tekst gaat verder onder de tweet)

Belangrijk voor verenigingen

Voor de verenging is het een belangrijke bron van inkomsten, zegt Geertsema. "Elk jaar doen wij controlewerk op het middenterrein en maken we na afloop van de races de tribunes schoon. Maar dat ging vorig jaar niet door. Dat is toch een bedrag dat je elk jaar begroot. Daarom zij we blij dat er dit jaar weer wat werkzaamheden zijn, ook al zijn het er minder dan in afgelopen jaren."

In coronatijd is het bovendien een goede actie voor de ledenbinding. Onder meer tennissers, voetballers, volleyballers en korfballers werken samen. En ze hebben eer van hun werk. Tijdens de TT ziet het circuit er op televisie weer spic en span uit.