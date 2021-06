Tynaarloër rijdt huis buurman binnen: 'Ik werd al een tijdje getreiterd'

Hij kon prima met zijn buurman, maar die kreeg de laatste tijd steeds visite van mensen die hem treiterden. "Door de woning te vernielen zou die onbewoonbaar worden en ik rust hebben." Dat zei de 42-jarige man uit Tynaarlo, die in januari het huis van zijn buurman binnenreed, vandaag bij de rechtbank in Assen.

De officier van justitie eiste wel twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk tegen de verwarde Tynaarloër vanwege vernieling van de woning, die totaal ontzet was door de klap. De auto stond letterlijk in de woonkamer. Woningcorporatie Woonborg had zo'n 30.000 euro schade.

Psychische problemen

Het Openbaar Ministerie verdacht de man aanvankelijk van poging tot doodslag, maar daarvan vroeg de officier vrijspraak. Omdat het slachtoffer niet thuis was toen de Tynaarloër zijn huis binnenreed, is dit niet te bewijzen, zei de aanklager.

Hij eiste ook dat de verdachte na zijn celstraf maximaal een jaar moet worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. De Tynaarloër is verslaafd aan drank en drugs, zwakbegaafd en heeft psychiatrische problemen. Hij ziet regelmatig dingen die er niet zijn, bevestigden ook twee van zijn vrienden.

Auto in de woonkamer

Op de middag van 28 januari werd het Herenven in Tynaarlo opgeschrikt door een harde klap. Een buurvrouw die haar hond uitliet, zag hoe de groene auto van de verdachte met een noodgang het huis van zijn buurman binnenreed en in de woonkamer tot stilstand kwam. Kort na de klap zag ze de verdachte weglopen.

De politie vond hem even later lopend in Zeegse. Hij zei gelijk dat hij cocaïne en speed had gebruikt en dat het niet goed met hem ging. Waarom hij het huis was binnengereden, kon hij niet uitleggen. Op het politiebureau zei hij dat hij een black-out had op dat moment.

Pesterijen

Vandaag in de rechtbank vertelde de Tynaarloër voor het eerst over dat hij de in de periode voor 28 januari regelmatig werd gepest door 'mensen in de bosjes'. Toen de rechter verder vroeg, zei hij dat de treiteraars ook vaak bij de buurman kwamen. Hij wilde dat dat stopte en besloot naar eigen zeggen impulsief dat hij de voorgevel wilde rammen.

Zijn twee goede vrienden vertelden na zijn aanhouding tegen de politie dat de man steeds vaker last had van waanideeën en dat hij ook had verteld dat hij onder druk werd gezet door leden van No Surrender. Van die motorclub was de Tynaarloër vorig jaar lid geworden.

Antieke klokken kwijt

De buurman schreef in een slachtofferverklaring dat hij veel voor hem waardevolle spullen is kwijtgeraakt, zoals zijn verzameling antieke klokken en foto's van zijn ouders. Hij woont na 28 jaar noodgedwongen ergens anders. De verzekering heeft 14.000 euro uitgekeerd voor de kapotte spullen. Hij eiste van de verdacht nog 1500 euro voor de emotionele schade.

Het slachtoffer was niet bij de rechtszaak, omdat dat te zwaar voor hem was. Uitspraak over twee weken.

