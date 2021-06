Geheimzinnige sleuven in grasland langs N34 bij Gieten

Rap is archeoloog van beroep. Zij onderzoekt met haar team maar liefst zestien van die sleuven, die zo'n dertig meter lang zijn en vijf meter breed. Een graafmachine is bezig met het zeventiende gat. "Heel voorzichtig schrapen we met de machine een meter van de bovenste laag grond af, totdat we op het gele zand komen. Daar zoek ik naar verkleuringen in de grond."

Rap is op zoek naar dit soort verkleuringen in de grond (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Verkleuring zoals op bovenstaande foto. "Deze grijze vlakken kunnen erop duiden dat hier een houten paal heeft gestaan in de steentijd of in de bronstijd. Dus vele duizenden jaren geleden." Rap loopt door een sleuf achterin het drie hectare grote weiland. "Hier zien we vier van die donkere vlekken op gelijke afstand van elkaar. Waarschijnlijk zijn dat de middenpalen geweest van een dakconstructie; mogelijk heeft er een gebouw gestaan. Het kan zijn dat hier mensen voor langere tijd hebben gewoond, maar het kan ook zijn dat ze rondtrokken."

Gebied van de Hunebedbouwers

Met het onderzoek hoopt Rap uiteindelijk sporen van een nederzetting of een dorp te vinden, want aanwijzingen in de omgeving duiden daarop: "Op het bestaande industrieterrein hierachter hebben we voorwerpen gevonden die van de hunebedbouwers zijn. En ook aan de overkant van de N34 zijn twee vindplaatsen bekend uit de bronstijd en de late steentijd. We zitten tussen de hunebedden hier, dus dit is archeologisch rijke grond."

Het land waarop nu onderzoek gedaan wil de gemeente Aa en Hunze graag gebruiken om het bestaande industrieterrein Bloemakkers uit te breiden. Maar voordat een eerste, nieuwe paal de grond in gaat, moeten de archeologische vondsten in kaart worden gebracht: "De sleuven die we nu gegraven hebben zijn enkel 'proefsleuven' om te onderzoeken óf er sporen te vinden zijn. Die zijn er overduidelijk." De aanwijzingen dat er een volk geleefd heeft is vooral zichtbaar in de grondverkleuringen, maar Rap heeft ook een bijzonder voorwerp gevonden: een smalle, puntige en kleine vuursteen die als priem diende. "Als je, na lang graven, zo'n werktuig vindt, dan is dat echt heel mooi", besluit Rap.

Helemaal opgraven

Vandaag en morgen doen Rap en haar team nog onderzoek. Daarna worden de proefsleuven dichtgegooid. Na analyse van de sporen en vondsten brengt Rap een advies uit aan de gemeente Aa en Hunze. Als blijkt dat er genoeg aanwijzingen zijn dat er een nederzetting heeft gestaan, zal het terrein helemaal open gegraven worden voor onderzoek.