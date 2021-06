TT van 1999: De megaklapper van Jurgen van den Goorbergh

Het is de op de eerste trainingsdag als Van den Goorbergh vol gas door de Veenslang rijdt, op jacht naar een goede tijd. Vanuit het niets gaat hij plotseling op het allersnelste gedeelte van het circuit onderuit.

"In de oude Veenslang zat een klein knikje naar links, waar je vol gas doorheen reed", kijkt de oud-coureur terug. "Je stak je knie er niet eens uit. Op dat punt ging het mis. Ineens lag ik op de grond en gleed ik over het asfalt. Dat was schrikken. Eerst lag ik op mijn linkerkant, maar tijdens het glijden werd dat te heet. Het pak schuurde door. Ik heb me weten om te draaien en kwam op mijn rechterkant uiteindelijk in het gras terecht. Gelukkig heb ik niets aangeraakt."

Compleet vernield

De training wordt na de crash stilgelegd, van de motorfiets is niets over. Die komt in het gras terecht, wordt daar de lucht in gekatapulteerd en komt uiteindelijk compleet vernield tot stilstand. Daardoor is het tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar het moet een technisch probleem zijn geweest.

"Het is onmogelijk om daar te vallen. Ik heb foto's waarop te zien is dat de band van mijn voorwiel is gelopen", vertelt Van den Goorbergh. "Er moet iets zijn geëxplodeerd. Dat heb ik niet meegekregen, want alles verloopt op zo'n moment in slechts enkele tienden van seconden. Mij hebben ze teruggebracht naar het medisch centrum. Ik had alleen een schaafplek op mijn rug."

Van den Goorbergh wordt gezond verklaard door de arts en gaat rechtstreeks terug naar het team. Daar trekt hij een nieuw racepak aan en stapt op de reservemotor. Enkele rondes later noteert hij een rondetijd die sneller is dan hij eerder die dag heeft gereden.

Van den Goorbergh (17) in actie tijdens de TT van 1999 (Rechten: ANP/Jasper Juinen)

MuZ-Weber: 500cc-machine met de motor van een zijspan

De zware crash van Van den Goorbergh past bij zijn seizoen tot dan toe. De enige Nederlandse coureur in de 500cc op dat moment stapt na 1998 over naar het MuZ-Weber-team. Een ambitieus team waar zijspanlegende Rolf Biland directeur is geworden. Er ligt geen Honda-, Yamaha- of Suzuki-blok onder, maar een tweetakt-viercilinder van Swissauto. Een motorblok dat is ontwikkeld voor de zijspansport.

"Ik kon geen plekje bemachtigen bij de fabrieksteams van Honda, Yamaha of Suzuki. Qua sponsoring was dat in Nederland moeilijk. Andere coureurs hadden sigarettenmerken als sponsor, de Italianen werden door biermerken gesponsord. Maar ik kreeg de mogelijkheid om voor dit Zwitserse fabrieksteam te rijden. Ik kwam van een tweecilinder, dit was een viercilinder, een stap vooruit. En de mensen in het team waren leuk. Dit moest ik proberen", aldus de inwoner van Breda.

De Zwitsers weten een enorm snel blok te bouwen. Het blok bulkt van de pk's en doet wat dat betreft niet onder voor de topfietsen in het veld. Maar laag in de toeren brengt hij te weinig vermogen. "Die topsnelheid hadden we wel, maar we kwamen moeilijk uit de bochten. Tot een toerental van 10.000 hadden we 100 pk vermogen, daarboven kwam er ineens 100 pk bij. Dat was erg lastig rijden en extra zwaar voor de banden."

En erg betrouwbaar is de machine niet. "We waren al blij als we tijdens een training of wedstrijd niet stil kwamen te staan. Er ging telkens iets kapot. In denk dat ik de helft van de races ben uitgevallen met mechanische problemen."

Het geheim van die ene snelle ronde

Maar toch, Van den Goorbergh maakt indruk op de MuZ-Weber en is de succesvolste coureur in de twee jaar dat het team bestaat. In Barcelona pakt hij poleposition en in Brno herhaalt hij dat kunststukje nogmaals.

"Eén supersnelle ronde rijden, dat kon ik vrij goed. Zorgen dat je in die ronde in alle sectoren goed bent. En de machine had er het vermogen voor. Eén ronde alles of niets", kijkt Van den Goorbergh terug. Daarbij gebruikte hij wel eens een foefje. "Dan reden we die snelle ronde met een iets smallere achtervelg, waardoor de machine beter stuurde. Maar daardoor waren de banden sneller op. In de wedstrijd kozen we dan voor een normaal achterwiel. Ach, ik was een boertje uit Nederland, ik moest iets proberen."

'Ik herinner me de uitslag niet meer'

De TT Assen van 1999 is geen succes. Een dertiende plek in de training en in de wedstrijd. Van den Goorbergh weet geen hoge ogen te gooien. "Dat was ook de MuZ-Weber. Op het ene circuit kon hij beter uit de voeten dan op de andere baan. Meestal voel je dat al na een twee rondjes in de trainingen. Het zat er op het TT Circuit gewoon niet in. De uitslag, ik wist het zelf niet meer."

Helm door de pitbox

Na een jaar verlaat Van den Goorbergh het team, dat de financiering voor nog een seizoen ook niet rond kan krijgen. Spijt heeft de oud-coureur nooit van zijn keuze gehad. "Natuurlijk was het weleens frustrerend dat ik zo vaak uitviel. Ik heb mijn helm ook wel eens door de pitbox gegooid na nieuwe problemen. Maar ik heb wel altijd mezelf volledig ingezet. We werkten met een klein team van zo'n twaalf man en iedereen werkte keihard. Dan vecht je tegen een Honda, waar dagelijks honderden mensen aan werken. Dat was het verschil."

Jaren later mag Van den Goorbergh eens op de 500cc Suzuki rijden waarop Kenny Roberts in 2000 wereldkampioen werd. Dan voelt hij het verschil met zijn MuZ-Weber. " Die Suzuki liep zo mooi, als een naaimachine. Dat had ik in die tijd moeten hebben gehad. Dan had ik zeker enkele podiumplekken behaald."