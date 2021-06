Zeldzaam natuurverschijnsel: linnaeusklokjes in bloei op De Hondsrug

De temperatuur schiet deze week de hoogte in, maar afgelopen winter kon het in Nederland ijzig koud zijn. En dat weer heeft gezorgd voor een bijzonder natuurverschijnsel in Drenthe: bloeiende linnaeusklokjes.

Als je goed kijkt kun je ze in het Lariksbos, bij Gasselte, ontdekken. Het plantje zelf is uiterst zeldzaam. "Als je het plantje niet kent, dan loop je er zo langs", vertelt plantenkenner Bert Blok. Hij moet flink bukken om ze vast te pakken, zo klein zijn de plantjes.

Gaat niet goed

Volgens Blok gaat het niet goed met het linnaeusklokje. "Hij gaat achteruit, want twintig jaar geleden stonden hier nog zo'n duizend planten. Ik heb zelf net even geteld, en ik denk dat het nu met vijftig planten wel stopt", legt Blok uit. In Nederland komt hij alleen voor op De Hondsrug in Drenthe en op Waddeneiland Terschelling.

Het linnaeusklokje heeft kou nodig, en omdat het in Nederland doorgaans te warm is, bloeit hij maar heel af en toe: de afgelopen twintig jaar slechts vier keer. "In mijn ervaring alleen met winter met flink wat sneeuw. Dus ben ik dit keer gaan kijken of hij dit jaar bloeit. En ja hoor, bingo", vertelt Blok enthousiast.