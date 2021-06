Stichting Vrienden van de Brink woedend om sluiting zwembad Plons

De Stichting Vrienden van de Brink is woedend over de voorgenomen sluiting van zwembad Plons in Vries. Het bad waar verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen kunnen zwemmen is volgens de directie van Visio de Brink verouderd, en geld om het te onderhouden is er niet.

Gisteravond kwam de stichting bij elkaar voor een spoedvergadering over het nieuws. "Ik kan je zeggen: de stemming was niet bepaald goed. Er is veel woede en ontzetting", vertelt voorzitter Willem Dijkstra.

De onafhankelijke stichting zamelt geld in voor cliënten van Visio de Brink om projecten mogelijk te maken op het gebied van educatie, recreatie en ontspanning.

'Nadere toelichting'

Dijkstra laat weten dat de stichting een pittige brief stuurt naar zowel de directie van Visio de Brink in Vries als naar de landelijke raad van bestuur. "We hebben verzocht om een nadere toelichting, en ook willen we weten wat nou echt de overweging is van de directie om het bad te sluiten", aldus de voorzitter.

"We snappen natuurlijk ook dat er bezuinigd moet worden. En dat het voor zorginstellingen lastig is om rond te komen. Maar speel dan wel open kaart, dan kunnen wij meedenken", vertelt Dijkstra.

"We hebben nooit ergens bedragen gelezen, het lijkt voor ons nu gewoon meteen een voldongen feit", legt Dijkstra uit. "Ook benadrukken wij in de brief het belang van het bad voor de cliënten die er gebruik van maken. Omdat voor hen het bad zo ontzettend belangrijk is", aldus de voorzitter.

Reuring

Wat er bij de Stichting Vrienden van de Brink ook niet ingaat, is dat er zes jaar na een succesvolle reddingsoperatie van het zwembad door de gemeenschap in Vries nu alsnog sprake is van sluiting. Met meerdere ambassadeurs en de hele gemeenschap in Vries werd er zo'n 800.000 euro opgehaald.

"De bakker bakte plonsbroodjes en het mannenkoor in Vries haalde geld op met concerten", somt Dijkstra op. De reden dat het dorp zo massaal de schouders eronder zette was vanwege de slechte toestand waarin het zwembad toen verkeerde.

Dijkstra: "Het hoofd van de afdeling 'huisvesting' van Visio heeft toen een plan opgesteld. Daarin stonden een aantal opties over het voortbestaan. De eerste was sluiten, de andere doorgaan in de huidige vorm en de laatste optie was investeren en verduurzamen zodat het bad voor de lange termijn behouden blijft." Voor die laatste en duurste optie werd gekozen en met hulp van ambassadeurs en de samenleving kwam al het benodigde geld op tafel.

Dat die dure investeringen nu in één klap worden weggegooid en het zwembad nu alsnog moet sluiten vindt Dijkstra dan ook onbegrijpelijk: "We voelen ons op het verkeerde been gezet."

Geld

Zelf heeft de stichting van Dijkstra niet genoeg geld in kas om het zwembad nu meteen weer te kunnen redden: "Dan zou er weer een actie moeten komen." Ook wil hij een misverstand uit de wereld helpen over de verschillende stichtingen die er zijn om Visio de Brink te ondersteunen. "Er is een landelijke vriendenstichting, die zit goed bij kas inderdaad. Maar die is er voor alle vestigingen van de Koninklijke Visio in Nederland."

De stichting uit Vries hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen over het hoe en waarom achter de sluiting van het zwembad. Ook wil hij in gesprek met de directie van Visio de Brink om zo te proberen het besluit ongedaan te maken. "Voor ons kwam dit besluit ook onverwachts, wij zijn niet eerder gekend hierover", laat Dijkstra weten.

Staat van zwembad

Een van de ambassadeurs die zes jaar geleden geld ophaalde om zwembad Plons te redden is Herbert Dijkstra uit Vries. Hij laat weten onlangs met een zwembaddeskundige, die technische kennis van zaken heeft, in het zwembad te zijn geweest. "Die deskundige zegt dat het zwembad op dit moment in zeer goede staat is", laat Dijkstra vol verbazing weten.

Ook de politiek in Tynaarlo roert zich in de vorm van Leefbaar Tynaarlo. De partij heeft het college gevraagd of de gemeente niet iets kan betekenen voor het zwembad. Dit wordt binnenkort besproken in de raad.

Verdrietig

Volgens Ine Berkelmans, directrice van Wonen en Dagbesteding Noord-Nederland, is het gebouw niet meer betaalbaar. Zij benadrukt ook dat het voor zorginstellingen steeds moeilijker wordt om een zwembad te exploiteren vanwege steeds strengere wet- en regelgeving. "Dus ook als het gebouw goed op peil is, dan heb je steeds weer nieuwe investeringen nodig om aan de regelgeving te voldoen." Ook is het volgens de directrice niet te doen om een spaarpotje op te bouwen voor dit soort zwembaden.

Gesprek

Visio de Brink laat vandaag verder weten zeer zeker open te staan voor een gesprek met betrokkenen. "Want dit raakt ons ook, dus daar willen we iets mee", laat woordvoerder Nicole Bijen weten. In dat gesprek wil de organisatie ook graag nog meer duidelijkheid geven over de beweegredenen achter de sluiting. Ook benadrukt ze dat Visio de Brink de stichting wel vooraf op de hoogte heeft gebracht over de status van het zwembad.

Eerder liet de directie van Visio de Brink al weten de sluiting van het zwembad verdrietig te vinden, maar dat echt naar alle opties zijn gekeken.

Ondertussen is de Koninklijke Visio druk op zoek naar alternatieven voor cliënten. Een daarvan is het vervoeren van cliënten naar Haren, waar ook een zwembad zit. Voor 1 oktober moeten die oplossingen gevonden zijn, want op die datum sluit het zwembad.

Lees ook: