Noordenveld kijkt verder dan warmtenetten voor aardgasvrije wijken

De aanleg van warmtenetten wordt in ieder geval lastig. "De meeste wijken zijn hier niet geschikt voor", aldus wethouder Kirsten Ipema. "Dat komt omdat onze gemeente vrij dunbevolkt is en buren vaak verder uit elkaar wonen. Alleen een paar wijken in Roden komen hiervoor in aanmerking."

Weinig antwoorden

Noordenveld koestert de ambitie om als gemeente in 2040 klimaatneutraal te zijn. Van 29 maart tot en met 10 mei konden inwoners hun zegje doen over de warmtevisie, al geeft Ipema aan dat de uiteindelijk opgestelde visie geen antwoorden op alle vragen biedt.

Ook de pilot met drie 'Energieke Wijken' in Peize, Roderwolde en Norg heeft nog niet geleid tot een concreet plan voor het aardgasvrij maken van wijken. "We zien dat inwoners in deze wijken vooral heel druk bezig zijn met energie besparen en isoleren", zegt Ipema. "Heel goed natuurlijk, want dat is de eerste stap naar verduurzaming. Maar over het aardgasvrij maken van de woning willen of kunnen inwoners momenteel nog te weinig nadenken."

Geen dwang

Toch hoopt Ipema dat inwoners van Noordenveld zich in toenemende mate gaan interesseren voor het gasvraagstuk. "We zullen straks veel met individuele plannen te maken hebben, omdat grote warmtenetten hier niet voor de hand liggen. Daarbij willen we graag samenwerken met inwoners. Een belangrijke vraag is hoe we dit alles betaalbaar gaan houden."

Dwang ziet Ipema daarin absoluut niet als een geschikt middel. "We gaan niet zeggen dat bepaalde wijken voor 2030 opeens de gaskraan dicht moeten hebben gedraaid."

Wat is realistisch?

Vanuit het Rijk is in een richtlijn aangegeven dat gemeenten tegen 2030 zo'n twintig procent van de huizen van het gas af moet hebben. "Dat percentage ligt vrij hoog", geeft Ipema toe. "We liggen in Nederland niet bepaald op koers om dit te halen en dat geldt ook voor Noordenveld. We moeten kijken naar wat realistisch is."

Ipema noemt de warmtevisie 'een belangrijke stap richting een duurzame toekomst'. Ze zegt de zorgen en vragen van inwoners bij dit vraagstuk ter harte te nemen. De raad zal binnenkort dit onderwerp behandelen.