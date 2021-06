Ilse de Haas wordt vaste bakkeniste vijfvoudig wereldkampioen Päivärinta

Waar een invalbeurt allemaal wel niet goed voor kan zijn. Ilse de Haas (26) uit Assen is komend seizoen de vaste bakkeniste van de Fin Pekka Päivärinta in de strijd om het wereldkampioenschap bij de zijspannen. De aanleiding is de 'last-minute' invalbeurt van afgelopen weekend bij de seizoensopening van het WK op het circuit van Le Mans.

Daar verving De Haas de vaste passagier van Päivrärinta; Kim Friman. Hij brak tijdens de derde vrije training z'n voet. De Haas was in Frankrijk als toeschouwer. Met een pak en een helm van een collega kon ze instappen. Ook moest op het laatst via de KNMV nog een WK-licentie worden geregeld.

'Superleuk'

Zonder gezamenlijke training reed de vijfvoudig wereldkampioen met z'n Drentse passagier achtereenvolgens naar de vierde en naar de derde plek in de strijd om de wereldtitel. Voor de Haas haar eerste officiële podiumplaats op het WK.

"Het is natuurlijk superleuk", reageert De Haas. "Päivärinta wilde het heel graag en z'n beoogde passagier Friman is sowieso nog een hele tijd uit de running. Dat kan hij zich niet permitteren in de strijd om de wereldtitel. Ik heb er wel een tijdje over moeten nadenken want ik had al andere plannen voor dit seizoen. Ik zou met de Schot Scott Lawrie het Britse Superbike-kampioenschap gaan rijden. Dus dat is wel dubbel. Maar hij gunde mij deze kans."

Helm overspuiten

De Drentse bakkeniste, die zelf overigens ook kan sturen, combineert haar sportcarrière met een fulltimebaan als controller. "M'n planning wordt nu wat anders. Maar normaal gesproken kan ik dat wel regelen op m'n werk. Verder heb ik m'n helm al weggebracht om in de goede kleuren te laten spuiten. Want over anderhalve week moeten we alweer aan de bak."

Assen

De strijd om het wereldkampioenschap bestaat dit seizoen uit acht raceweekenden. Over anderhalve week is de wedstrijd in Hongarije en een week later volgt Groot-Brittannië. Daarna volgt in het weekend van 23 tot en met 25 juli Assen. De zijspannen maken dan deel uit van het WK Superbike-programma.

Lees ook: