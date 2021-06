Cel geëist tegen wanhopige vader voor stalking

De man stuurde in die twee jaar tijd zo'n duizend appjes naar de vrouw en belde vaak, soms midden in de nacht. Ook kwam hij onaangekondigd langs bij haar huis in de wijk Peelo. Daarom heeft de officier van justitie ook een gebiedsverbod voor die wijk geëist en een contactverbod met de vrouw en zijn andere ex-vriendin. Verder eiste de aanklager reclasseringstoezicht en een behandeling.

'Dader in plaats van ouder'

De man heeft psychische problemen en is een tijd lang overspannen geweest. Hij zag zijn dochter toen minder vaak. Toen het beter met hem ging, wilde hij dat het contact weer opgebouwd werd, maar in plaats daarvan mocht hij haar naar eigen zeggen steeds minder vaak zien.

Hij zocht hulp, ook voor zijn problemen, maar werd niet goed geholpen, vindt hij. "De instanties zien mij als dader en niet als ouder." De Assenaar erkende in de rechtbank in zijn woonplaats dat hij wanhopig was en fout bezig was geweest.

Diefstal met geweld

Met de moeder van een andere dochter, die bij hem in huis woont, kreeg hij in augustus vorig jaar ruzie toen de vrouw langskwam om het meisje op te halen. De man trok bij het station in Assen met geweld haar telefoon uit haar handen. Ze zou hem terugkrijgen als ze met hem mee naar huis kwam om te praten, zei hij voor hij wegliep.

De Assenaar ontkende dat hij agressief was geweest, maar de officier vindt dat wel te bewijzen. De ruzie had met hun dochter te maken. Volgens de man nam zijn ex hun dochter mee zonder dat ze wilde zeggen wanneer ze haar terugbracht. De man heeft in totaal zes dochters. Met de andere vier heeft hij helemaal geen contact.

De man is eerder dit jaar na 3,5 maand voorarrest onder voorwaarden vrijgelaten. Als de rechtbank over twee weken de strafeis van de officier overneemt, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.