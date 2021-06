Raad Tynaarlo: wethouder moet opnieuw praten over invulling centrum Eelde

Het lijkt er op dat het plan om 34 appartementen met een parkeergarage in het centrum van Eelde te bouwen toch niet doorgaat. De raad van Tynaarlo wil met een motie de wethouder opnieuw laten kijken naar wat wél een goede en passende invulling zal zijn voor de locatie Doedens in het centrum.

De raad heeft het college in 2017 de opdracht gegeven om 34 appartementen te realiseren in hartje Eelde. Toch zijn er nu veel twijfels of zo'n appartementencomplex met parkeergarage wel bij een dorp als Eelde past. Ook de parkeergarage zou geschrapt moeten worden.

Zeven van de acht partijen dienden vanavond een motie in om de cultuurhistorische waarde in het dorp te behouden. Een mogelijk appartementencomplex moet niet te hoog zijn en in lijn zijn met de historische gebouwen in de buurt, zoals de kerk tegenover de locatie Doedens. Daarnaast moet er volgens de partijen ruimte zijn voor kleinschalige detailhandel en bijvoorbeeld een bibliotheek of gezondheidscentrum.

Zoektocht naar passende invulling

De partijen willen dat de wethouder René Kraaijenbrink met de projectontwikkelaar teruggaat naar de tekentafel en zo snel mogelijk met een aangepast voorstel komt. Daarmee wordt er opnieuw gepraat over de invulling van het centrum van Eelde. Het is een langlopend dossier. Al jaren wordt gezocht naar een passend plan voor het dorp en ook deze keer lijkt dat een moeilijke opgave.

Wethouder Kraaijenbrink wil de motie van de partijen in de raad, inclusief zijn eigen partij Leefbaar Tynaarlo, ontraden. Hij is zelf van mening dat er nu een mooi plan voorligt. Wijzigingen in het huidige plan zullen mogelijk ook financiële consequenties hebben, waarschuwt hij.

Vandaag werd de invulling van het centrum van Eelde besproken. Volgende week neemt de raad definitief het besluit of de 34 appartementen en de parkeergarage er wel of niet moeten komen.

