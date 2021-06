Applemuseum in Westerbork sluit deuren

Lisa is geboren in januari 1983 en is de eerste Apple-computer die je kunt besturen aan de hand van icoontjes. Ze was de belofte in de jaren negentig, mensen tikten 10.000 dollar voor haar neer, maar ze maakte de verwachtingen niet waar. Ze was te traag, incompatibel en door de komst van de Macintosh een jaar later een ware flop voor Apple.

Toch verdiende Lisa wel een plekje in het Applemuseum. Ze is de eerste computer die je aantreft als je een voet zet in het gebouw aan het Van Weezelplein en de trots van eigenaar Izaäk Buwalda. "Er gaan zelfs verhalen dat de muis destijds is gemaakt van een deodorantrolletje. Dat is geweldig toch?", zegt hij lachend.

'Buitengewoon vervelend'

Buwalda vindt het dan ook erg jammer dat het doek voor het museum is gevallen. "Buitengewoon vervelend. Ik ben niet iemand die de deuren komt sluiten, nee ik ben iemand die zorgt dat de zaak gaat groeien. Dat het leuker en beter wordt. Nu is het niet anders, de deur moet dicht."

De coronacrisis en het tekort aan vrijwilligers deed het museum uiteindelijk de das om. "Het wordt steeds moeilijker om het draaiende te houden, zeker in een tijd waarin je geen inkomsten hebt. De vasten lasten lopen ondertussen gewoon door en daarachter speelt dat je geen vrijwilligers kunt krijgen. Iedereen wil wel komen, maar alleen in de wintermaanden. In de zomer gaan ze met de caravan op stap."

Eigenaar Izaäk Buwalda voor het Applemuseum (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

Verhuizing van Orvelte naar Westerbork

In 2018 kreeg het museum nog een nieuw onderkomen. De collectie verhuisde van Orvelte naar Westerbork en trok daar meer bezoekers. Volgens Buwalda kwamen er voor corona tussen de 3000 en 5000 bezoekers per jaar. "Het bezoekersaantal begon echt net te klimmen na de verhuizing, alleen toen corona...een dipje en weg was het weer."

Museumdorp

Het had een veelbelovende combinatie kunnen zijn: het museumdorp Westerbork met twee streekmusea en een pop-upmuseum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Dat zou de zaak extra aantrekkelijk maken, maar het pop-upmuseum kan nu misschien wel hier. Die hebben nu een grote ruimte tot hun beschikking."

In handen van Amac-directeur

Alle voorwerpen, inclusief Lisa, worden geschonken aan twee partijen. Een deel gaat naar het techniekmuseum Oyfo in Hengelo, het overige naar Amac-directeur Ed Bindels die in Utrecht het grootste Applemuseum van Europa begint.

Buwalda plakt de stickers op een groot aantal computers achterin het museum. Lisa heeft nog geen plakkertje, die wacht nog op haar beurt. "Toch bijzonder, dit hebben wij allemaal ooit geschonken gekregen."

