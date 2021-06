Iets meer kampeervoertuigen in Drenthe, maar caravan minder populair

Campers zijn erg in trek in Drenthe, zoals hier in Gasselte (Rechten: RTV Drenthe)

Er rijden sinds de corona-uitbraak iets meer kampeervoertuigen rond in Drenthe. Het aantal campers en caravans steeg in onze provincie van 27.702 naar 28.070. Dat is een toename van ongeveer 1,3 procent in anderhalf jaar tijd.

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus bij Bovag heeft opgevraagd. Vooral de camper blijft aan populariteit winnen. Op 1 juni telde Drenthe er 7.414, in januari 2020 waren dat er 6.541. Begin 2017 ging het nog om zo'n 5.381 kampeerauto's. Andersom valt op dat de caravan juist al een aantal jaar aan populariteit verliest. Het aantal sleurhutten daalde in anderhalf jaar van 21.161 naar 20.656. In 2017 lag het aantal caravans in de provincie nog op 22.189 stuks.

Drenthe blijft over heel Nederland gezien de provincie waar de kampeervoertuigen het meest in trek zijn. Per duizend inwoners zijn er zo'n 56 campers en caravans, alleen Friesland komt daar met 50 kampeervoertuigen per duizend inwoners enigszins in de buurt.

Landelijk

Ook landelijk neemt het aantal kampeervoertuigen toe. Sinds de corona-uitbraak steeg het aantal campers en caravans met 3 procent van zo'n 551.000 naar bijna 569.000. Ook in heel Nederland geldt dat de camper erg in trek is, terwijl de caravan aan populariteit inlevert.

Vooral in Utrecht (4,2 procent meer), Zeeland (3,9 procent) en Noord-Brabant (3,8 procent) werden sinds januari 2020 flink meer campers en caravans geregistreerd. In absolute aantal telt Noord-Brabant de meeste kampeerauto's en sleurhutten.