Per direct extra pendelbussen tussen azc Ter Apel en Emmen

De dienstregeling van de pendelbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het station in Emmen wordt per direct uitgebreid. De provincies Groningen en Drenthe staan tot tenminste september garant voor de extra kosten.

Directe aanleiding voor de uitbreiding zijn de nieuwe incidenten op de reguliere buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. Afgelopen maandag ging het drie keer mis.

Voor de gedeputeerden mobiliteit Cees Bijl van Drenthe en Fleur Gräper van Groningen is de maat vol. Ze benadrukken dat het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk is voor het structureel oplossen van de overlast. Maar de veiligheid van de chauffeurs en reizigers staat voorop.

Daarom willen Gräper en Bijl niet langer wachten en geven ze zelf opdracht voor uitbreiding van de pendeldienst. Bijl ziet het als een tijdelijke noodmaatregel. Met de gemeente Westerwolde, die de pendeldienst uitvoert, zijn daarover inmiddels afspraken gemaakt. De provincies en de gemeente Westerwolde gaan de rekening voor de uitbreiding van de pendeldienst uiteindelijk bij het rijk neerleggen.

VVD-statenlid Karin Zwaan, die al langer aandacht vraagt voor de problemen rondom de veiligelanders in het OV, laat weten: "Ik ben blij dat de gedeputeerde nu ook aangeeft het zat te zijn en dat het Rijk nu echt aan zet is. Het is een eerste stap in de goede richting naar een structurele oplossing." FNV streekvervoer-bestuurder Edwin Kuiper en Qbuzz-buschauffeur Martijn Mulder bij wie maandagavond nog een fors incident in zijn bus tussen Emmen en ter Apel was zijn blij met de tijdelijke maatregel van beide provincies: "Het is inderdaad een goede eerste stap. Maar we weten nog niet hoe vaak de de asielbus gaat rijden en tot hoe laat 's avonds. En we willen ook extra veiligheidsmensen. Toezichthouders en BOA's op de bussen."

Oplossingen kwamen en gingen

Al jaren lang zijn er problemen met zogeheten veiligelanders, oftewel asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsstatus. Deze groep wil niet betalen voor de bus en treinritten. Er kwamen boa's in de bussen, en bij de eindhaltes. Ook kwam er een permanente speciale asielbus tussen het azc Ter Apel en Emmen. De incidenten namen daardoor af.

Maar er zijn nu steeds minder boa's in de bussen, toezichthouders bij de eindhaltes en op de dienstregeling van de asielbus is fors bezuinigd. Daardoor zitten de veiligelanders weer in de normale OV-bussen en stijgt het aantal incidenten weer. Uit een recente enquête onder tachtig chauffeurs van Qbuzz die de lijnen 72 en 73 rijden langs het azc ter Apel bleek dat negen van de tien buschauffeurs zich onveilig voelen op die ritten.

Arriva

Als de veiligelanders in Emmen overstappen van de bus op de trein schuift het probleem van het zwartrijden en de overlast door naar het bordje van Arriva. Ook Arriva heeft al maatregelen genomen. Zo rijden er vaker twee stewards op een trein, maar dat werkt volgens de vervoerder, het treinpersoneel en vakbond VVMC nog onvoldoende. Bovendien rijden er door de dubbele inzet ook treinen rond waar geen steward is en dan staat een machinist er bij een incident helemaal alleen voor.

Arriva en de VVMC hebben daarom bij de provincies Drenthe en Overijssel om geld gevraagd voor meer boa's. Die moeten op de perrons in Emmen en Zwolle permanent vervoersbewijzen controleren. Bijl en Gräper gaan de komende tijd met het rijk, de OV-vervoerders en het COA "de gesprekken intensiveren" om een structurele oplossing te krijgen.

Provinciale Staten praten vandaag over de overlast door veiligelanders. Bijl verwacht dat er in ieder geval geen bezwaren zullen zijn tegen de kosten die de provincie tijdelijk op zich neemt voor de uitbreiding van de asielbus. FNV'er Kuiper en chauffeur Mulder gaan inspreken.

Lees ook: