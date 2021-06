Niet genoeg geld om Wijsterseweg in Hoogeveen helemaal veilig te maken

De verkeersongelukken rond de Wijsterseweg in Hoogeveen lopen sinds begin 2020 in een rap tempo op. Ook de gemeente Hoogeveen ziet dat er steeds meer ongelukken zijn, maar geld om alle problemen aan te pakken is er niet.

Het gaat om negen ongelukken in anderhalf jaar tijd, waarbij tien gewonden vielen. In voorgaande jaren ging het gemiddeld om één ongeluk per jaar op de Wijsterseweg. De aantallen zijn dus flink opgelopen. Zo zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van het CDA in Hoogeveen.

Voorrangsongevallen

Het gaat voornamelijk om ongelukken die plaatsvinden op de kruispunten met de Oostering, de Kerkweg en de Toldijk/Hoogeveenseweg. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om voorrangsongevallen. "Oorzaken zijn vaak een combinatie van te snel rijden op de voorrangsweg en niet voldoende uitkijken vanaf de zijweg."

De gemeente vindt de borden rondom de kruispunten in orde en ook voldoende zichtbaar. Wel zouden stoptekens een extra waarschuwing kunnen zijn voor naderend verkeer. "Op het kruispunt Wijsterseweg-Oostering kan het een goed idee zijn om stopborden te plaatsen, omdat het zicht vanaf met name de Oostering beperkt is. Of de situatie daardoor daadwerkelijk veiliger wordt, is afhankelijk van het gedrag van de verkeersdeelnemers", aldus de gemeente.

Financiële middelen ontbreken

Een andere oplossing is het verlagen van de snelheid op de Wijsterseweg en het beter laten opvallen van de kruispunten. "De beste oplossing daarvoor is een verhoging van het kruispuntvlak met de verhoging dan in een afwijkende kleur." Voor het kruispunt Wijsterseweg-Toldijk is een plan bedacht om dit uit te voeren. De werkzaamheden starten deze zomer.

Voor de kruispunten Wijsterseweg-Oosting en Wijsterseweg-Kerkweg is er nog geen plan. De financiële middelen ontbreken. De komende tijd gaat de gemeente uitzoeken of dit toch kan, door gebruik te maken van een BDU-subsidie (Brede Doel Uitkeringen).

