Hete thee op warme dagen, helpt dat?

Dat je goed moet drinken op warme dagen is algemeen bekend. En dat je dan het beste hete thee of een andere warme drank kan drinken om af te koelen, horen we ook regelmatig. Maar waarom eigenlijk? En klopt dat wel?

Zoek het uit! dook in de hete thee, op zoek naar het antwoord.

De hete-thee-orie

De theorie achter de hete thee is als volgt: als je iets warms drinkt, dan gaat je lichaamstemperatuur tijdelijk iets omhoog. Daardoor ga je meer zweten. Als het zweet verdampt op je huid dan koel je juist weer af. Dus door het drinken van hete thee zou je afkoelen. Let op, het is wel belangrijk dat het zweet verdampt, het moet dus niet in straaltjes van je af lopen.

Als je deze theorie volgt, zou het omgekeerde ook zo moeten zijn: drink je iets ijskouds op een hete dag, dan koelt je lichaam korte tijd een beetje af, om vervolgens hard aan het werk te gaan om weer op temperatuur te komen. Je lijft probeert namelijk om je lichaamstemperatuur altijd een beetje gelijk te houden. De inspanning die het je lijf kost om weer op temperatuur te komen zorgt ervoor dat je het juist warmer krijgt!

De praktijk

Bovenstaande is een mooi verhaal, en het klopt ook. In theorie. In de praktijk echter blijkt dat één kopje hete thee of één glas ijskoude cola zo weinig invloed heeft op je lichaamstemperatuur, dat het vrijwel niet uitmaakt welke van de twee je drinkt. Als je echt wil proberen af te koelen door het drinken van hete thee, zal je dat met liters en liters tegelijk moeten doen.

Het duurt namelijk lang voordat je lichaamstemperatuur daalt of stijgt. Dus na één drankje merk je hier helemaal niets van. En zeg nou zelf, is hete thee op een dag als vandaag, met bijna dertig graden, wel zo prettig?

Wat het belangrijkste is met warm weer, is dat je genoeg drinkt. Zo rond de twee liter per dag wordt aangeraden, volgens het Voedingscentrum. En als je dat gemakkelijker haalt met koude dranken dan met hete thee, dan moet je vooral koude dranken drinken. Het is namelijk belangrijker dat je genoeg vocht binnenkrijgt, dan van welke temperatuur dit vocht is.

Onderzoek

In Canada is zelfs onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. De Canadese onderzoeker Ollie Jay testte het in zijn Thermal Ergonomics Laboratory met fietsers die hij volhing met sensoren (Acta Physiologica, oktober 2012). De conclusie: een kop thee helpt inderdaad om af te koelen, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. "Wat we ontdekten is dat je disproportioneel veel gaat zweten wanneer je een warme drank drinkt", zegt Jay tegen Smithsonian.com. "Ja, een warme drank is warmer dan je lichaamstemperatuur, maar de toename in zweet als dat tenminste kan verdampen compenseert ruimschoots voor de toevoegde warmte."

De kerntemperatuur van het lichaam stijgt daarbij overigens niet, ontdekte Jay. En het zweet moet dus wel kunnen verdampen. "Op een hele warme en vochtige dag, of als je veel kleding draagt, en het zweet niet van de huid kan verdampen, dan is een warme drank een slecht idee."

Toch de theorie in de praktijk brengen?

In verre landen waar het bijna altijd erg warm is, wordt de hele dag door thee gedronken. Denk maar eens aan warme woestijnachtige landen, zoals bijvoorbeeld Marokko. In grote hoeveelheden kan het drinken van warme dranken dus wél van invloed zijn op je lichaamstemperatuur. Mocht je toch al een theeliefhebber zijn, dan kan het dus zeker geen kwaad om die pot thee gewoon leeg te drinken.

En als we het dan toch over verre landen hebben, ook het eten van pikant eten kan helpen om af te koelen. Juist de gerechten waar de vlammen van uitslaan zorgen ervoor dat je gaat zweten, wat weer verdampt, en je lichaamstemperatuur daalt. Maar dan moet je wel maar net zin hebben om in de keuken te gaan staan met dit warme weer...

Zoek het uit!

Heb je het warm gekregen van dit verhaal? Nieuwsgierig naar andere brandende zaken? Stuur je vraag dan in!