Jeroen Veldmate keert terug bij FC Emmen

Veldmate debuteerde in 2007 in het betaalde voetbal bij FC Groningen. Vervolgens was hij actief bij Helmond Sport, Sparta, Heracles en het Deense Viborg FF.

In 2017 maakte hij transfervrij de overstap naar FC Emmen. Hij was meteen een vaste waarde achterin de ploeg van Dick Lukkien en speelde daarmee een grote rol in de promotie naar de eredivisie in 2018. Veldmate zelf ging niet mee naar de eredivisie, hij tekende bij Go Ahead Eagles.

"Ik heb een geweldig seizoen gehad hier in Emmen", zegt Veldmate. "In de eredivisie heeft iedereen gezien hoe FC Emmen is gegroeid en hoe de club leeft bij de supporters. Ik hoop dat ze ons ook komend seizoen zo blijven steunen. Promoveren is in mijn optiek een van de allermooiste dingen in het voetbal, daar gaan we voor!"