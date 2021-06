Tweederde kantoorgebouwen in Assen niet energiezuinig genoeg

Voor tweederde van de kantoorgebouwen in Assen dreigt mogelijk sluiting, omdat ze niet energiezuinig genoeg zijn. Daarvoor waarschuwt vastgoeddienstverlener Colliers in een rapport. Volgens de regels moeten kantoren vanaf 2023 aan bepaalde minimumeisen voldoen. Lukt dat niet, dan kunnen boetes volgen en in het ergste geval sluiting.

De vastgoeddienstverlener constateert dat 66 procent van het kantooroppervlakte in Assen nog geen energielabel C of beter heeft, of helemaal nog geen energielabel, terwijl dat vanaf 2023 wel een vereiste is. Landelijk gaat het om 10 procent.

Label aanvragen of verduurzamen

"Van de gebouwen die nu nog geen label hebben, is een deel in theorie wel duurzaam genoeg", zegt duurzaamheidsexpert Jeroen Bloemers van Colliers. Kantoren die na 1989 zijn gebouwd, voldoen meestal wel aan de label C-eisen. Het aanvragen van een label is dan voldoende.

Bij andere kantoren zullen vastgoedeigenaren nog werk moeten maken van verduurzaming. Dat gaat dan soms om relatief kleine investeringen, zoals het plaatsen van ledverlichting of het isoleren van het dak.