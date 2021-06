Trekt het TT Circuit samen met Circuit van Zandvoort naar Den Haag voor coronasteun?

Het bestuur van het TT Circuit gaat contact zoeken met de Minister van Economische Zaken Stef Blok over de financiƫle situatie in deze coronatijd. Vorig jaar sloot het circuit het seizoen af met een verlies van drie miljoen euro. En ook dit seizoen rekent het bestuur op een negatief resultaat.

"De reserves zijn op en we gaan tien jaar terug in de tijd", zegt TT-voorzitter Arjan Bos tijdens de persconferentie van de 90e TT. "We hebben wel gebruik gemaakt van de NOW-regeling; de tegemoetkoming in personeelskosten. Maar er werken hier maar twintig vaste krachten en daarnaast nog eens 1.500 vrijwilligers. Ook hebben we een tegemoetkoming in de vaste lasten gehad. Maar we zijn vooral een heel kapitaalintensief bedrijf, dus we hebben vooral heel hoge afschrijfkosten", reageert Bos.

Samen met het Circuit van Zandvoort

"We hebben vanmorgen besloten om toch actie te ondernemen richting Den Haag. We zijn een uitzonderlijk bedrijf. Net als het Circuit van Zandvoort. We zouden eventueel samen op kunnen trekken. Maar zover is het nog niet", zegt Bos. "Ook is er contact met de provincie. Die zullen ons ook niet laten zakken. We hebben ons voor alle regelingen gemeld die er zijn, maar voor ons specifieke bedrijf zijn die regelingen simpelweg niet toereikend."

Dorna doet water bij de wijn

In oktober liet rechtenhouder Dorna al aan het bestuur in Assen weten dat de 90e TT sowieso door zou gaan dit jaar. "Alleen wisten we natuurlijk nog niet of en hoeveel publiek erbij zou mogen zijn", zegt Bos. "Natuurlijk denk je nu wel eens: hadden we maar in september of oktober kunnen organiseren. Maar we hechten hier ook aan traditie. Dus ik ben trots op wat er nu wél kan. De échte raceliefhebber kan dit jaar naar de 90e TT."

Financieel zal Dorna ook water bij de wijn doen als het gaat om de prijs van de rechten. "We zijn al jaren trouwe partners. We moeten het nog uitonderhandelen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in", zegt Bos. "Dat is de reden dat we ook hebben ingestemd met de organisatie van de 90e TT."

Nog kaarten te koop

Bij de TT zijn dit jaar 11.500 Nederlandse toeschouwers per dag welkom. Het aantal is gebaseerd op het aantal vaste tribuneplaatsen. Maar wonderwel zijn er voor de trainingen op de vrijdag en de zaterdag nog altijd kaarten beschikbaar. "Je ziet toch dat het een drempel is voor toeschouwers bij grote evenementen om zich vooraf te laten testen", besluit Bos.