Van uitleencentrum naar ontmoetingsplek: coronajaar versnelt transformatie Drentse bibliotheken

We lenen minder fysieke boeken bij de bibliotheek. Dat komt met name doordat de bibliotheken een groot deel van vorig jaar dicht waren. E-books zijn juist wel populair.

De jaren waarin we naar de bieb gingen om enkel een boek te lenen lijkt nu echt verleden tijd. De cijfers van het jaarverslag van Biblionet liegen er niet om. Volgens de koepelorganisatie van Drentse bibliotheken hebben mensen in het coronajaar een miljoen minder fysieke boeken geleend.

Maar leidt dat tot verontruste reacties bij de bibliotheken zelf? Dat valt wel mee, vindt Annelies Bakelaar. Zij is directeur van Biblionet en daarmee ook bestuurder van een groot deel van de bibliotheken in onze provincie. "Het is een bijzondere tijd voor ons die veel creativiteit vraagt", vertelt ze. "Ik baal van die daling, maar gelukkig is dit maar een beperkt deel van onze activiteiten." Volgens haar heeft de crisis de transformatie waarin bibliotheken zitten in een stroomversnelling gebracht.

E-books

Daarmee doelt ze op de veranderende rol van de bieb. Het is niet meer slechts een plek waar je alleen een boek kunt lenen, maar ook een plek om te ontmoeten, te leren of om cursussen te volgen. In deze tijd voornamelijk in de vorm van webinars. "Maar we organiseerden ook online bingo's en voorleesuren. En vergeet de e-books niet, daarvan hebben mensen 30% meer gebruik gemaakt dan vorig jaar."

Grote ambitie

Een andere rol dus, met het meer fysieke activiteiten. Nu het land weer steeds meer gaat ademen, maken ook de bibliotheken weer plannen. "De ambitie is groot", vertelt Bakelaar. "We willen meer leden aantrekken, bijvoorbeeld. Waarmee je met je pasje dus niet alleen maar boeken kan lenen, maar ook mee kan doen met alles wat we organiseren."

"Daarnaast willen we ons inzetten om met name kinderen en jongeren nog enthousiaster te maken om een boek te lezen. Daarvoor starten we komend najaar een project."