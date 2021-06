Pech staat goede klassering Axel van der Tuuk in de weg

Bij het NK Tijdrijden in Emmen eindigde Axel van der Tuuk op een teleurstellende 21ste plaats. De Assenaar leek op weg naar een goede tijd, maar een lekke band gooide roet in het eten. De overwinning ging naar Mick van Dijke, die zijn tweelingbroer Tim vijf seconden voor bleef.

Van der Tuuk was zeer gebrand op een goede prestatie en ging met ambitie van start. De eerste ronde verliep ook naar wens. "Ik was zeer goed onderweg en had al een renner voor me ingehaald. Net na de Muur van Emmen ging het mis. In een bocht met klinkers reed ik lek. Toen kon ik een goede prestatie wel vergeten", aldus een balende Van der Tuuk.

De strijdt om de Nederlandse titel werd een broederstrijd. Na 16 kilometer, de renners moesten twee rondes afleggen, was Tim van Dijke twee seconden sneller. Maar tweelingbroer Mick was zeven seconden sneller in ronde twee, zodat hij met vijf seconden voorsprong de rood, wit, blauwe trui om zijn schouders gehangen kreeg.

Vanmiddag rijden ook nog de vrouwen en de mannen.