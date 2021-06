Bodem van zandwinplas Amerika in zicht, tijd voor nieuw zandwingebied

Die plekken heeft het zandwinningsbedrijf K3Delta al op het oog. Met de nieuwe plannen wordt er zo'n 3 miljoen kuub zand gewonnen. Daarmee kan het bedrijf zo'n 10 tot 15 jaar vooruit. "We hebben nog een kleine voorraad zand, maar we hebben uitbreiding nodig", vertelt projectleider Iwan Reerink.

Zonder zand?

Het land naast de huidige zandwinplas wordt niet in een keer omgegooid. Beetje bij beetje wordt er een nieuw stuk grond gebruikt voor de zandwinning. Maar voor het zover is, moeten eerst de vergunningen worden toegekend.

"Omdat we nu zonder zand dreigen te zitten, willen we na de zomer beschikken over de nieuwe vergunningen", zegt Reerink. Het bedrijf heeft meerdere malen met betrokken partijen om de tafel heeft gezeten, want iedereen moet zijn zegje kunnen doen over de nieuwe plannen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Zandwinningsput Amerika bij Een is bijna leeg (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Oog voor de natuur

De nieuwe plannen moeten ook voordeel opleveren voor de natuur. "We willen 12 hectare, ongeveer 24 voetbalvelden, nieuwe natuur opleveren in de zuidpunt van het project", legt projectmedewerker Jildert Hijlkema uit. "De oevers van het uitgebreide zandwinningsgebied worden zo ingericht dat er onder water veel variatie is. Dat is belangrijk voor vissen en oeverplanten."

Daarnaast is er ook een gebied helemaal voor de natuur. Hijlkema: "We denken hier aan vochtige en droge heide, maar ook aan houtwallen. Die zijn belangrijk als broedgebied voor zangvogels."

Recreatiegebied

In de buurt van het zandwinningsgebied komt er ook ruimte om te recreëren. Zo kunnen mensen gaan wandelen en mountainbiken. "Dat is echt de meerwaarde, het gebied wordt toegankelijk en dat is nu niet zo."

Het plan wordt niet in één keer uitgevoerd, totaal kan het bedrijf hier 10 tot 15 jaar mee vooruit.

Bekijk hieronder de video over de zandwinplas Amerika: