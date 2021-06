'Mondkapjesplicht en thuiswerkadvies vervallen vanaf volgende week zaterdag'

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport reageerde al op de berichten. Hij zei dat het "goed zou kunnen" dat het gaat gebeuren.

Anderhalve meter

De belangrijkste coronamaatregel die overblijft is de anderhalve meter afstand. Als die in acht genomen kan worden, is een mondkapje niet meer nodig. Als er geen afstand kan worden bewaard, zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, dan is een mondkapje nog wel verplicht. Het OMT brengt ook nog een advies uit over mondkapjes in winkels, zoals supermarkten. Daarover wordt komende vrijdag meer duidelijk.

Ook bij het vervallen van het thuiswerkadvies speelt de anderhalve meter een beslissende rol: mensen die bijvoorbeeld op een kantoor werken, waar je anderhalve meter afstand kunt houden, worden aangemoedigd weer naar het werk te gaan. Waar je geen afstand kunt houden, blijft het devies: "Werk thuis."

Afschaffen

Gisteren vroegen we in onze stelling op Facebook wat jij van de mondkapjesplicht vindt. Op de vraag: 'De mondkapjesplicht moet worden afgeschaft', was de conclusie duidelijk.

Ruim vijfduizend mensen stonden achter de stelling. En maar 89 mensen vonden dat de mondkapjesplicht moet blijven.