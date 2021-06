De Spaanse talentenfabriek: 'Elk zichzelf respecterend dorp heeft een minicircuit'

Elk seizoen is het net alsof in Spanje een nieuw blik met racetalent wordt geopend. De afgelopen jaren zijn er wereldtitels gepakt in alle klassen door Spaanse coureurs. Dat heeft volgens kenners alles te maken met de perfecte omstandigheden om in dat land te racen.

"Allereerst heb je in Spanje zo'n drieduizend kinderen die aan wegrace doen", vertelt Barry Veneman, bondscoach van de Nederlandse wegracers. "In Nederland zijn dat ongeveer tweehonderd kinderen. De kans dat een Spaanse jongen doorbreekt is daarmee veel groter. Daarnaast is het voor een Spanjaard veel makkelijker om veel trainingsuren te maken."

'Het wemelt in Spanje van de circuits'

Dat heeft vooral te maken met het aantal circuits dat het land telt, zegt Hans van Loozenoord, motorsportcommentator bij de NOS. "Elk zichzelf respecterend dorp heeft een minicircuit of een kartbaan. Grotere plaatsen hebben vaak al een klein permanent circuit en alle grote steden hebben een normaal circuit. Als je dat vergelijkt met andere landen, dan wemelt het er van de circuits."

In Assen heb je een Junior TT Track waar de jongste coureurs kunnen trainen (Rechten: Wim Echten)

Rijden wanneer je wil

Combineer dat met veel zon, aangename temperaturen en plekken waar bijna niemand woont en je kunt er vrijwel altijd rijden. "Dan is er ook nog eens een overheid die investeert", weet Van Loozenoord. "Zoals bij het circuit van Aragon. Om het gebied bij Zaragoza te ontwikkelen, heeft zij daar een circuit aangelegd met een techno-industrieterrein erbij. De Spaanse overheid staat heel anders tegenover motorsport dan wij."

Hoe anders is dat in Nederland, zegt Veneman. "Wij hebben alleen het TT Circuit om op te trainen, als groot circuit. Maar wil ik daar met een tien coureurs trainen, dan heb ik voor een dag al 20.000 euro nodig. En dan nog mogen we niet te veel lawaai maken." Dan is het voordeliger voor de Nederlandse motorbond KNMV om het circuit van Cartagena in het oosten van Spanje af te huren om daar met de grootste talenten te gaan trainen. "Dat kost voor een hele dag 3.500 euro. En dan mogen we onbeperkt geluid maken."

'Vergelijk het met het Nederlandse schaatsen'

Jasper Iwema, die jarenlang uitkwam in het WK in de 125cc, Moto3, Moto2 en tegenwoordig de MotoE, reed zelf als talent ooit in het Spaans kampioenschap. Hij vocht daar gevechten uit met leeftijdsgenoten, zoals Marc Márquez, Scott Redding, Pol Espargaro en Marcel Schrötter. "Ik wilde naar Spanje toe om op een hoger niveau te rijden. Daar heb ik de basis van het racen geleerd, zoals houding en het gevoel met de motor. Waar in Nederland en Duitsland enkele jongens top waren, was hier iedereen om mij heen heel snel. Dat maakt het makkelijker jezelf te verbeteren."

De inwoner van Hooghalen maakt een treffende vergelijking. "Je kunt motorsport in Spanje vergelijken met schaatsen in Nederland. Waarom hebben wij altijd goede schaatsers? Omdat we veel ijsbanen hebben, veel schaatsers, goede trainers en veel trainingsmogelijkheden. Talenten worden vroeg opgepikt en krijgen de juiste begeleiding. Zo gaat dat in de Spaanse motorsport ook."

'Nederlanders hebben meer geld nodig'

Om de stap naar de internationale top te maken, rijden de grootste Nederlandse talenten van dit moment ook in Spanje. Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer komen allebei uit in het Junior WK Moto3, de talentenklasse onder het WK. Dit betekent veel op en neer vliegen.

"Als Nederlandse coureur in het Spaans kampioenschap heb je zeker 30.000 euro per seizoen meer nodig om te kunnen racen, dan een Spaanse rijder", zegt Veneman. "Bovendien moeten die jongens ook gewoon naar school en dat is soms vrij lastig om te regelen."

Iwema weet als geen ander hoe duur het rijden in Spanje is. Maar hij ziet daar ook een klein voordeel in. "Voor coureurs van buiten Spanje is het lastiger om daar te rijden. Maar de talenten die het proberen, zie je vaak wel doorbreken. Zij maken een bewuste keuze en hebben een erg sterke wil."

Collin Veijer is een van de Nederlandse talenten die in Spanje rijdt (Rechten: David Ramirez / DAX via ZUMA Wire)

'Meer nodig om internationaal door te breken'

Waar de Spaanse coureurs minder geld nodig hebben, is er meer geld voor motorsport in het land beschikbaar. "Dat heeft te maken met de populariteit van de sport", zegt Van Loozenoord. "Na voetbal en wielrennen scoort het hoog. Er is veel publiciteit in de media en dat maakt de kans op een goede sponsor groter."

Veneman vult aan: "En blijken die Spaanse jongens over talent te beschikken, dan zijn er meer teams die coureurs opleiden. De lijntjes zijn er korter, dus de kans dat een Spaans talent een contract krijgt bij een team dat in het WK actief is, is groter."

Desondanks zijn we in Nederland wel goed bezig met het opleiden van racetalenten, vindt Van Loozenoord: "De KNMV doet het binnen de mogelijkheden met diverse coaches best goed. Er zijn enkele goede opstapklasses in Nederland om je te ontwikkelen, zoals de Molenaar NSF100 Championship en de Yamaha R125 Cup. Maar wil je internationaal doorbreken, dan is meer nodig. Dan zul je de overstap moeten maken naar CEV Talent Cup of het Junior WK Moto3 in Spanje."

Hoe zwaar dat ook is, Iwema ziet wel mogelijkheden. "Er zijn twee opties. Of je gokt dat er een talent opstaat zoals Max Verstappen in de autosport, die de hele sport een boost geeft. Of je probeert grote bedrijven te interesseren om meer geld in motorsport te investeren. Daarmee creëer je meer aandacht voor de sport, maak je het interessanter voor jonge kinderen en wordt de stap naar een Spaans kampioenschap mogelijk makkelijker."

Is Acosta de gedoodverfde opvolger van Marc Márquez?

Met Pedro Acosta heeft Spanje weer een supertalent, dat is één ding dat zeker is. Maar Barry Veneman houdt een slag om de arm wat betreft de toekomst. "Een aantal jaren geleden was er ook veel te doen rondom Fabio Quartararo. Die was oppermachtig in het Spaans Kampioenschap, maar kwam juist in het WK Moto3 en later in de Moto2 niet goed uit de verf. Nu strijdt hij wel mee om de wereldtitel in de MotoGP. Hoe de ontwikkeling van Acosta verloopt, moeten we daarom de komende jaren afwachten."

Jasper Iwema is onder de indruk van de prestaties van Acosta en voorspelt een grote toekomst. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat dit de nieuwe Márquez is. We moeten de komende jaren afwachten hoe hij met de druk omgaat en hoe hij daarin begeleid wordt. Met een ervaren teambaas Aki Ajo zit dat laatste in ieder geval goed. Maar hij zal het zelf moeten gaan doen. Dat hij een succesvolle coureur zal worden en de MotoGP gaat halen, dat staat voor mij echter wel vast."

