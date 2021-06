Toch bushaltes aan N855 bij Lhee en snelheid gaat omlaag

Het OV-bureau Groningen Drenthe besloot eind 2019 om de lijnbus niet meer dwars door Lhee te laten rijden, maar over de provinciale weg langs het dorp. Dat is sneller. Maar de aanleg van bushokjes net buiten Lhee stuitte op verzet.

Buurtbewoner Peter Klemann stapte naar de rechter, omdat de provincie volgens hem te snel handelde bij het aanleggen van de bushaltes bij zijn huis. De bushokjes, die toen nog gebouwd zouden worden, zouden zijn uitzicht verpesten. Klemann vreesde ook inkijk en overlast. De bouw van de haltes werd daarom stopgezet.

Geen bus in Lhee

Inmiddels is de kleine bus, die dwars door het dorp reed al wel vervangen door een nieuwe lijn met grote bussen die over de N855 rijden. Omdat daar nog geen haltes waren, stopte de bus helemaal niet meer bij Lheen. Het gevolg voor de inwoners: minimaal anderhalve kilometer fietsen of lopen naar de dichtstbijzijnde halte.

Qbuzz deed op verzoek van het OV-bureau een proef met een grote bus die toch een lusje door het dorp zou kunnen maken, maar dat paste allemaal niet in de smalle staatjes van Lhee. Maar in het dorp was niet iedereen blij met het verplaatsen van de buslijn. Hoewel de nieuwe verbinding sneller is, missen sommige inwoners de bus in het dorp. Verder vinden ze het onveilig dat de enige optie een halte is aan een drukke N-weg.

Maar de kleine bus die tot voor kort door het dorp reed, trok volgens het OV-bureau maar een minimaal aantal reizigers. Vaak waren de reizigersaantallen per dag op twee handen te tellen.

Wel halte, geen bushokjes en snelheid omlaag

De provincie wil nu voor 250.000 euro de N855 bij de nieuwe bushaltes aanpassen, zodat er niet harder dan 60 kan worden gereden. Daarnaast zou er een veiliger oversteek naar de bushaltes moeten komen.

Sterk Lokaal, VVD PVV en JA21 in Provinciale Staten willen wél dat er bushokjes komen. CDA'er Eline Vedder vindt het een wonderlijke gedachte dat je met abri wel inkijk hebt en zonder abri niet.

Volgens vervoersgedeputeerde Cees Bijl is het nieuwe plan met twee haltes, maar zonder hokjes, een compromis om het dorp bereikbaar te houden. Een bushalte aan beide kanten van de kruising N855 met de Lheebroekerweg samen met de snelheidsverlaging, kan volgens hem rekenen op het meeste draagvlak bij inwoners en de gemeente Westerveld.

De bochten in Lhee zijn te krap om gelede bussen veilig door het dorp te laten rijden (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Lees ook: