Anna van der Breggen in Emmen met overmacht naar Nederlandse titel tijdrijden

De vrouwen reden twee omlopen van bijna zestien kilometer waarbij ze iedere ronde De Muur van Emmen over moesten. Voor Van der Breggen is de omgeving van Emmen bekend terrein. "Toen ik bij de jeugd reed, waren hier heel veel wedstrijden. De Driedaagse van Emmen, Kleine Hein finishte precies zo als vandaag en de Paasronde. Dus ik heb hier best wel veel gefietst", zegt de kersverse Nederlands kampioene na afloop.

Podium

Ze legde de 29,6 kilometer af in 39.58 minuten. Dat betekent een gemiddelde van 44,4 kilometer per uur. Daarmee was ze 13 seconden sneller dan Ellen van Dijk die kwam tot 40.11 minuten. Lucinda Brand zette met 40.30 de derde tijd neer.

Van der Breggen, die na het seizoen ploegleider wordt bij haar team SD Worx, won de Nederlandse titel bij het tijdrijden ook al in 2015. Daarna won ze nog zilver in 2018 en brons in 2017 en 2019. Ze neemt de titel over van volgt Annemiek van Vleuten die in 2019 won. Vandaag finishte zij als vierde. Vorig jaar werd het NK tijdrijden niet gehouden in verband met het coronavirus.

Lieke Nooijen

Lieke Nooijen uit Coevorden reed de dertiende tijd van de dag. En daar was de 19-jarige debutante best blij mee. "Ja, ik ben wel tevreden. De eerste ronde ging wel lekker maar in de tweede ronde heb net iets teveel op reserve gereden. Maar ik heb wel veel geleerd en ik denk wel dat ik tevreden kan zijn", laat Nooijen na afloop weten.

Volgend jaar opnieuw NK in Emmen

Volgend jaar is het NK tijdrijden opnieuw in Emmen. Dan hoopt organisator Wim Jansen uit Sleen dat er gestart kan worden in Wildlands en de finish op het Raadhuisplein kan plaatsvinden.