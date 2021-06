Hovenier in Peize stapt mogelijk opnieuw naar de rechter

Hovenier Albert de Boer uit Peize lijkt de sleufsilo's op zijn terrein nu toch echt te moeten afbreken. Hij hoopte de silo's als tuinhekjes te kunnen aanmerken en zo in de omgevingsvergunning te krijgen. De gemeente Noordenveld gaat hier niet in mee. De hovenier beraadt zich op verdere stappen.

Nu de vergunningsaanvraag van De Boer nog in behandeling was, treedt de gemeente niet op tegen de 'illegale' silo's, waarin onder meer mais en gras kan worden opgeslagen. Vanaf volgende week riskeert de hovenier een dwangsom (boete, red.) van 3.000 euro per week. Alleen opnieuw naar de rechter gaan kan daar nog verandering in brengen.

De hovenier ligt in de clinch met buurtbewoners aan de Hoofdweg in Peize. Zij willen dat de hovenier al zijn bedrijfsactiviteiten stopt, aangezien er een woonbestemming op het terrein ligt. In april leidde dat ook al tot een rechtszaak. De rechter bepaalde toen al dat De Boer zijn silo's moest afbreken en de shovel moest laten staan.

Goed gesprek

De kans is groot dat De Boer nu opnieuw naar de rechter stapt vanwege de kwestie met de sleufsilo's, zegt Reinder Auwema namens de hovenier. Hoewel er een goed gesprek met de gemeente Noordenveld heeft plaatsgevonden, is hij niet tevreden over de manier waarop de gemeente met het conflict omgaat. "Noordenveld probeert in het midden te gaan zitten. De gemeente wil de buren en de hovenier te vriend houden, maar dat gaat bij dit dossier niet lukken."

Hoewel de meeste activiteiten op het terrein van De Boer na de vorige rechtszaak al zijn beëindigd, staan zijn sleufsilo's nog fier overeind. De gemeente heeft nu besloten dat twee muren van die silo's mogen blijven staan.

Van beide kanten

De Boer bepleitte dat de sleufsilo's vergunningsvrij zijn gebouwd. "Voor de vorm hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente", zegt Auwema. De gemeente geeft aan dat er alleen vergunningsvrij kan worden gebouwd in het geval van een agrarisch bedrijf. Het erf van De Boer heeft een woonbestemming.

Hoewel Auwema nog niet met zekerheid kan zeggen of De Boer de beslissing voor de rechtbank gaat aanvechten, lijkt het daar sterk op. "Ik acht de kans groot. We laden en lossen al niet meer op het terrein en bewaren er geen zand en takken meer. Ik vind dat het in deze zaak van beide kanten moet komen en dat is nu niet het geval."

Overwinning

De buren zijn ondertussen blij dat de gemeente Noordenveld de sleufsilo's op het terrein van De Boer niet toestaat. Hoewel het voelt als een kleine overwinning, is daarmee de 'oorlog' nog niet gewonnen. Zo zou er volgens de omwonenden nog steeds gebruik worden gemaakt van de shovel op het terrein. De omwonenden willen dat alle bedrijvigheid op het terrein stopt.

