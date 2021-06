Bouw van Het Verveendershof in Zwartemeer kan beginnen

De plannen voor het Verveendershof bestaan al jaren. Het dorp nam daarbij zelf het voortouw door zelf een woningbouwplan op te stellen. Inzet toen was geschikte woningbouw voor ouderen die graag in het dorp willen blijven wonen. Vele senioren moeten tot nu toe hun heil buiten Zwartemeer zoeken.

De huurwoningen komen voor rekening van Lefier. De woningbouwcorporatie gaat twee blokken met elk vier woningen maken. Tussen de woonblokken komt verder een gemeenschappelijke tuin die door de nieuwe bewoners wordt onderhouden.

Lefier tekende vandaag de contracten met aannemer Wolken en de gemeente.

Sfeerimpressie van het Verveendershof (Rechten: Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Walda)

Meer bouwplannen

Eerder dit jaar werd al begonnen met de bouw van drie tweekappers op hetzelfde terrein. Deze woningen werden ontwikkeld door bouwkundig ontwerper Berrie Walda en aannemer Wolken, beide uit Zwartemeer. Volgens Walda is de belangstelling overweldigend.

"Binnen twee weken hadden zich kopers gemeld voor alle woningen. Inmiddels is alles al verkocht." De tweekappers worden naar verwachting na de bouwvak opgeleverd.

Wolken en Walda hebben inmiddels ook al plannen voor de bouw van nog eens acht vrijstaande woningen bij het Bonkveen. De eerste zes gingen eerder deze maand al in de verkoop. Afhankelijk van de belangstelling verwacht Walda begin volgend jaar de eerste schop de grond in te kunnen doen. De andere twee huizen volgen in een later stadium.

Zorgruimte

Drijvende kracht achter het project is de Dorpsraad van Zwartemeer geweest en bestuurslid Lies Hemme in het bijzonder. "Hartstikke mooi, ik ben er hartstikke blij mee. Vooral voor de ouderen in het dorp is dit mooi."

Een gemeenschappelijke ruimte waar zorg aan ouderen geboden, werd maakte aanvankelijk ook onderdeel uit van de plannen voor het woonhofje. Die plannen werden geschrapt. Hemme geeft aan hier alsnog werk van te willen maken. "Niet meer als onderdeel van de Verveendershof, maar wel een voorziening in het dorp."