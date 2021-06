Brandweerkazerne van Smilde wordt verbouwd, jeugdsoos verdwijnt

De risico's voor de brandweer in Smilde zijn volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) te groot. In een inspectie-onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren is gekeken naar arbeidsomstandigheden en een schone manier van werken. Daaruit is de conclusie getrokken dat er grote aanpassingen moeten worden gedaan. Binnenin het bestaande gebouw, maar ook in de vorm van uitbreiding.

Druk bezochte plek

De jeugdsoos, Roet 25, wordt daarom gesloopt. "Het is niet anders", reageert voorzitter Gineke Radix-Feijen. "De brandweer moet het hier nu doen met een noodcontainer om de kleren op te hangen. Willen we hier een vrijwillige brandweer houden, dan moeten we daar wel iets aan doen."

Naast de jeugdsoos maken ook andere partijen gebruik van de ruimte. De Oranjevereniging gebruikt de zolder als opslag en verder vergaderen gymvereniging SSS en de dorpsvereniging er zo nu en dan. Er wordt gekeken of zij een nieuwe plek kunnen krijgen in het proef-dorpshuis.

"Maar dat zal wel anders worden", vertelt Radix-Feijen. "Hier zetten we af en toe koffie voor elkaar. Daar zullen we ook huur moeten gaan betalen. Dus daar moeten we een manier voor vinden." Een alternatief dan een plek in het proef-dorpshuis is er dan ook niet direct.

Kosten: 350.000 euro

Omdat de gemeente Midden-Drenthe eigenaar is van de brandweerposten in de gemeente, zullen ook de verbouwingskosten van de kazerne voor de rekening van de gemeente komen.

Aan het plan hangt een prijskaartje van ongeveer 3,5 ton. Daarin zijn ook de verhuiskosten van Roet 25 meegenomen. De gemeente had dit geld nog niet gereserveerd en dus zal het uit de algemene reserves worden betaald. Dit jaar wordt nog gestart met de verbouwing.

Onderzocht wordt of de VRD in de toekomst de kazerne kan overnemen.

Ook de brandweerpost van Westerbork moest kleine dingen aanpassen om aan de eisen te voldoen. Dat zal gaan over enkele duizenden euro's.