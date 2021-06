Gemeente Coevorden op vingers getikt in zaak hulpbehoevende Jessica

De 48-jarige Jessica Poel uit Dalen is de wanhoop nabij. Haar woning is niet rolstoelvriendelijk en na meerdere keren bij de gemeente Coevorden te hebben aangeklopt, kreeg ze onlangs alsnog nul op het rekest. Haar wmo-aanvraag om haar woning aan te passen werd door een onafhankelijk arts voor de tweede keer afgekeurd.

Ten onrechte, vindt Poel. Ze stapte naar de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Die bepaalde vanmiddag dat de gemeente haar huiswerk opnieuw moet doen. Volgens de commissie heeft Coevorden de afwijzing van de wmo-aanvraag gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek en moet de gemeente opnieuw medisch advies inwinnen.

Chronisch ziek

Poel is chronisch ziek. Ze heeft een ernstige rugaandoening en kan daarom niet heel lang zitten, lopen en staan. Omdat bewegen te veel pijn doet, ligt ze veel in bed. Door een onhandige drempel tussen de keuken en de bijkeuken en smalle deurkozijnen in haar huis, kan ze geen kant op.

De inwoonster van Dalen is alleen niet dag en nacht afhankelijk van haar rolstoel. Ze kan korte stukjes lopen. Poel heeft het gevoel tegen deze beeldvorming te moeten vechten. "Alsof het allemaal niet zwaar genoeg is", zegt haar advocaat Meindert Doornbos.

Dovemansoren

De afwijzing van de gemeente was volgens Poel gebaseerd op een telefoongesprek van tien minuten met een arts. "Die heeft in dat gesprek mijn veranderde situatie nooit goed kunnen inschatten", zegt ze. "We hebben dit meerdere malen bij de gemeente aangekaart, maar dat was aan dovemansoren gericht", vult Doornbos aan.

Volgens de gemeente is de situatie van Poel niet zo erg veranderd dat haar wmo-aanvraag wel goedgekeurd had moeten worden: "We hebben het zorgvuldig onderzocht en de uitkomst is spijtig voor mevrouw." Tijdens de hoorzitting vanmiddag op het gemeentehuis in Coevorden reageerden medestanders van Poel verontwaardigd op de reactie van de gemeente.

'Aan het werk'

"Waarom wordt er niet opnieuw medisch advies ingewonnen", vroeg de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie zich hardop af. Een telefoongesprek lijkt de commissie onvoldoende om de situatie van Poel goed te kunnen inschatten. "Aan het werk dus", luidde de opdracht richting de gemeente.

Poel kan binnenkort dus bezoek verwachten. De gemeente Coevorden moet namelijk een arts inschakelen die de situatie bij haar thuis opnieuw gaat inventariseren. Haar wmo-aanvraag wordt hiermee opnieuw beoordeeld.

Opgelucht

Poel is opgelucht over het oordeel van de bezwaarschriftencommissie: "Ik heb eindelijk een beetje het gevoel dat er naar mij geluisterd wordt." Doornbos tankt ook vertrouwen uit het oordeel, maar realiseert zich dat de zaak allerminst gedaan is: "Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed afloopt, maar ik blijf hier heel strak bovenop zitten."