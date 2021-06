Geniet van deze historische TT-video's uit de jaren 50 en 60

Waar we tegenwoordig zo'n beetje alles vastleggen met ons mobieltje, was het maken van video als amateur vroeger niet zo vanzelfsprekend. Des te mooier dat sommige oude beelden bewaard zijn gebleven. Zo ook de beelden van meneer J. Muller. In kleur.

Begin jaren 60 trok hij naar de TT met z'n 8mm-camera. Het geluid van ronkende moeten we er helaas bij denken, want audio opnemen was met zijn camera niet mogelijk. Gelukkig zijn de beelden mooi genoeg.

Mike Hailwood

Zo zie je onder meer de start van de TT in 1960. Ook komen bekende coureurs voorbij als Jim Redman, Bob McIntyre en Mike Hailwood. Hailwood komt trouwens vaker voorbij. In 1962 wint hij de TT in de 500cc-klasse. Direct na z'n winst rennen fotografen en verslaggevers op hem af.

Tenslotte gaan we nog iets verder terug in de tijd. De familie Doeve maakte in de jaren 50 een zwart-witfilm. Zoon Henk komt onder meer voorbij, hij zit bijvoorbeeld op de motor van z'n opa met startnummer 7. Op dat moment de leeftijd van kleine Henk.

Met dank aan het Drents Archief voor het beschikbaar stellen van de beelden.