Zwembad Aquarena Emmen is met waterpark helemaal af

Het was de bedoeling dat sportwethouder René van der Weide met een druk op de knop de nieuwe waterspeelplaats opende. Door de warmte konden de kinderen niet wachten en waren de wethouder te snel af.

Kijk naar beelden van de opening:

Met deze opening is de nieuwbouw van het zwembad officieel afgerond. "Dit is een mooie aanvulling op het zwembad en maakt het plaatje echt af. Naast dat het een leuke plek is om te recreëren, zorgt het er ook voor dat kinderen spelenderwijs kunnen kennismaken met water", zegt sportwethouder René van der Weide.

Vroeg beginnen met water

Volgens zwembadmanager Arnold Bryan is het belangrijk dat kinderen al jong beginnen met wennen aan het water. "Dit is zeker speelgoed voor de kinderen, maar er zit ook een filosofie achter." Het zwembad wil dat kinderen van jongs af aan met water in aanraking komen. "Babyzwemmen hadden wij al, wij hadden ook survivalzwemmen voor kinderen vanaf 3,5 jaar en voor de tussenliggende leeftijd tot de zwemles hadden wij nog niets voor."

In oktober 2019 is het nieuwe Aquarena officieel geopend. Het oude zwembad had z'n beste tijd gehad. Onderhoud kostte veel geld en ook kostte het veel energie. Het nieuwe zwembad dat 15 miljoen euro kostte heeft onder meer twee lange glijbanen, een groot wedstrijdbad, wellness en een waterpark.

