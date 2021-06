Tom Dumoulin pakt in Emmen eerste overwinning sinds 2018

Tom Dumoulin heeft in Emmen voor de vierde keer de Nederlandse titel bij het tijdrijden veroverd. De 30-jarige Limburger van Jumbo-Visma was bijna een halve minuut sneller dan Sebastian Langeveld van EF Education-Nippo. Koen Bouwman, die ook voor Jumbo-Visma rijdt, pakte het brons.

Dumoulin legde de twee ronden van in totaal 29,6 kilometer, met daarin twee beklimmingen van de Muur van Emmen, in 36.06 minuten af. Dat deed hij met een gemiddelde van iets meer dan 49 kilometer per uur. Langeveld gaf met 36.33 minuten 27 seconden toe. En Bouwman reed met 37.30 de derde tijd van de dag.

Reinders beste Drent

Beste Drent vandaag was Elmar Reinders. Hij werd met een tijd van 37.40 knap zesde. Echt tevreden was de Assenaar echter niet. Want na de eerste omloop kwam hij nog als vierde door. De hitte speelde hem parten. Zijn stadsgenoot Danny van der Tuuk reed met 38.21 de negende tijd van dag.

Eerste titel na pauze

Voor de kersverse Nederlands kampioen Tom Dumoulin was de overwinning een mooie opsteker. De renner van Jumbo-Visma laste eerder dit jaar een pauze in en maakte zijn rentree in het wielerpeloton in de Ronde van Zwitserland eerder deze maand. De titel op het NK is zijn eerste zege sinds zijn overwinning in de tijdrit in de Tour de France van 2018.

Bij het meetpunt halverwege had Dumoulin op het parcours in Emmen vanavond vier seconden voorsprong op Langeveld. De renner van EF Education leek een voordeeltje te hebben doordat hij de voor hem gestarte Brian Megens kon inhalen. Dumoulin kreeg Megens later in de tweede ronde echter ook nog in het vizier en kon hem ook nog passeren. Op de streep had Dumoulin z'n marge toch nog aanzienlijk uitgebouwd ten opzichte van Langeveld, die voor de derde keer als tweede eindigde op het NK tijdrijden.

Volgend jaar opnieuw NK tijdrijden in Emmen

Vorig jaar ging het NK tijdrijden in Emmen vanwege de coronapandemie niet door. Volgend jaar is de strijd om de nationale tijdrittitels opnieuw in Emmen. Dan hoopt organisator Wim Jansen uit Sleen dat er vanuit Wildlands gestart kan worden en dat de finish op het Raadhuisplein kan plaatsvinden.

Van Dijke en Van der Breggen

Eerder op de dag pakte Mick van Dijke van Jumbo Visma in Emmen de titel bij de beloften. Anna van der Breggen won het rood-wit-blauw bij de vrouwen.

NK op de weg in WIjster

Zaterdag is het NK wielrennen op de weg ook in Drenthe. Op en rond de VAM in Wijster rijden zaterdag de vrouwen en beloften hun wedstrijd. Zondag volgen de mannen. In tegenstelling tot bij het NK tijdrijden mag er bij het NK op de weg wel publiek aanwezig zijn. Het gaat om maximaal 2000 toeschouwers per dag die eerst een ticket moeten kopen en zich vervolgens ook moeten laten testen bij Testen voor Toegang.