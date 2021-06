Historisch vispandje in Assen weer viswinkel: 'Droom die uitkomt'

Het was al jaren een droom voor de Asser horecaondernemer Ronald Obbes: een viszaak openen. "Op mijn allereerste werkdag bij de visboer werd ik meteen verliefd op vis. Vooral de haring. Dat is iets waar Nederland trots op mag zijn."

En daarom begint Obbes samen met compagnon Wieger Janssens een viswinkel op een historisch bijzondere plek. In het vroegere vispandje van Joling aan de Brink in Assen, waar decennia lang vis werd verkocht. Na jaren van verpaupering wordt het gemeentelijke monument flink opgeknapt. Het is afgelopen maand gekocht door de Asser vastgoedondernemer Jannes Janssens, de vader van Wieger. Er komt een appartement in en een winkel van waaruit straks dus net als vroeger weer vis wordt verkocht.

Op z'n dertiende in de vis

En net als vroeger, zit Obbes straks weer in de vishandel. Op zijn dertiende begint hij aan z'n eerste baantje, dat was ook in de vis. Hij is ermee opgegroeid en begon in zijn vroegere woonplaats Rolde. Daarna heeft hij gewerkt bij de bekende visboer Geert de Valk in Assen. Nu heeft hij verschillende horecabedrijven en de VVV in Assen. Met ook nog de nieuwe viswinkel erbij, gaat hij combineren waar hij van houdt. "Ik hou van eten en drinken en ik hou van vis. Dus dit is een goede combi." Naast het halen van een visje voor in huis, kan er ook in de winkel genoten worden van de vis.

Obbes gaat samen met Wieger Janssens de vishandel beginnen. De samenwerking is ontstaan bij Grand Café 't Wapen, waar Obbes al tijden de scepter zwaait en Wieger Janssens ook is ingestapt. "Een winkel combineren met een stukje horeca, dat is ons concept", zo vertelt Janssens. Obbes vult aan: "Het is niet zomaar een winkeltje waar je een visje koopt. Het moet ook een belevenis worden, om er lekker van je vis te genieten."

Oud meets nieuw

"Het is een authentieke viswinkel, zoals ik dat vroeger voor mij zag. Vroeger ging ik in dit pand wel eens een haring eten met mijn vader." Obbes vindt het mooi om zulke oude zaakjes voor de stad in stand te houden. De buitenkant van het pand wordt ook gerenoveerd in de oude stijl.

Beide heren vinden het prachtig dat het oude pand zijn historische functie behoudt. Hoe de viswinkel straks gaat heten houden ze nog even geheim. Volgende maand begint de verbouwing en ze hopen dat de viszaak op 2 april open kan. Het streven is om het nieuwe haringseizoen in het pand te kunnen vieren.

