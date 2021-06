Gehandicaptenparkeerkaart kost in Hoogeveen ruim twee keer meer dan in De Wolden

De prijzen voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) liggen in de Drentse gemeenten ver uit elkaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Media Perspectives. Gemeenten mogen zelf de prijs voor de kaart bepalen. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeente is 85 euro.

De gemiddelde prijs voor een gehandicaptenparkeerkaart is in onze provincie 92,10 euro. De duurste gemeente is Hoogeveen. Daar kost een kaart 135 euro. Buurgemeente De Wolden is juist het goedkoopst. Daar kost een parkeerkaart maar 50 euro.

De top 5 van de goedkoopste gemeenten

Gemeente Prijs 1. De Wolden 50,00 euro 2. Coevorden 70,10 euro 3 Aa en Hunze 80,00 euro 4. Meppel 84,25 euro 5. Westerveld 84,50 euro

Europese Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen gehandicapten gratis parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart kan gebruikt worden door mensen met een lichamelijke beperking, die niet verder dan 100 meter kunnen lopen. Met zo'n kaart kunnen ze dichtbij de ingang van voorzieningen, bijvoorbeeld van de supermarkt, parkeren.

"Geen hebbedingetje"

De belangenvereniging Ieder(in) vindt de verschillen niet uit leggen. "Als zo'n kaart wordt toegekend, heb je hen ook echt nodig, om je werk te kunnen doen, onderwijs te volgen of je sociale contacten te onderhouden. Zo'n kaart is nodig voor je zelfstandigheid, voor de regie over je eigen leven. Het is geen hebbedingetje. Het is noodzaak."

Ook voormalig minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, is verbaasd dat de prijzen van de gehandicaptenparkeerkaart zo uiteenlopen. "Bizar. Het is betalen voor een voorziening die noodzakelijk is. Een voorziening waar je niet om hebt gevraagd. Je vraagt er niet om met een beperking geboren te worden of die te krijgen in je leven."

De top 5 van de duurste gemeenten

Gemeente Prijs 1. Hoogeveen 135,00 euro 2. Noordenveld 124,15 euro 3. Emmen 102,80 euro 4. Assen 116,91 euro 5. Borger-Odoorn 95,00 euro

De Vereniging Nederlandse Gemeenten verklaart het verschil. "Bij een gedecentraliseerde bevoegdheid (waarbij elke gemeente dus zelf beslist, red.) gaan de kosten nu eenmaal uiteenlopen. De ene gemeente heeft het namelijk anders georganiseerd dan de ander en niet altijd worden de kostenposten op dezelfde manier aan het product toegerekend."

Gratis

Er zijn ook Nederlandse gemeenten die de kaart gratis verstrekken. Dat is in Drenthe niet het geval, maar onder meer Stadskanaal en Hardenberg zijn hier voorbeelden van. Heerlen is de duurste gemeente van heel Nederland. Daar kost een parkeerkaart 471,25 euro.