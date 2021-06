Dutch TechZone: nog veel onduidelijk bij gemeenteraden

Het doel van Dutch TechZone is het versterken van de regionale economie, door onder meer bedrijven en scholen te laten samenwerken. De aanleiding voor het onderzoek van de rekenkamercommissies was de onduidelijkheid bij gemeenteraden over de kosten en de voordelen van het project. De raden hadden geen goed beeld van de rol van Dutch TechZone, maar ook niet van de geldstromen.

Verwarring

Dutch TechZone is een vruchtbaar samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid, blijkt uit het onderzoek, maar veel resultaten van het project zijn na vier jaar nog niet meetbaar.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel gemeenteraden geen idee hebben hoeveel geld er naar Dutch TechZone (DTZ) gaat en hoeveel naar de zogenoemde Bedrijvenregeling. Dat komt omdat beide projecten in het verleden in één raadsbesluit zijn vastgesteld. Dit maakt het onderscheid tussen geldstromen lastig voor de raadsleden, blijkt uit het onderzoek. Er is veel verwarring over ontstaan.

De colleges van burgemeester en wethouders hebben hun gemeenteraden 'onvoldoende meegenomen in de ontwikkelingen' schrijven de rekenkamercommissies. Ook hebben de gemeenteraden zelf te weinig gevraagd naar de ontwikkelingen, blijkt uit hun rapport.

Reactie gemeenten

De gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen erkennen dat sommige dingen verbeterd moeten worden. Zij geven in een gezamenlijke reactie aan dat zij graag met de gemeenteraden in gesprek gaan. Ook zien ze zeker de meerwaarde van de samenwerking binnen DTZ.

Eind dit jaar moeten de gezamenlijke gemeenteraden van Coevorden, Hoogeveen, Emmen en Hardenberg besluiten over de verlenging van samenwerkingsverband Dutch TechZone.