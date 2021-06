Drenthe kleurt oranje: 'Het zorgt voor een fantastische sfeer'

Onder andere de bewoners van de Jan van der Veenstraat in Hoogeveen hebben er alles aan gedaan om te laten zien dat zij achter Oranje staan. "Tuurlijk doen we dit om de spelers te steunen, maar ook omdat het gezellig is met elkaar", vertelt Jolanda Kleine. "We hebben met zijn allen geld ingezameld en buurtacties opgezet. Het was veel werk, maar gelukkig hebben we fijne buren."

De versiering in de Burgemeester Borgerstraat in Roden doet zeker niet onder voor de straat in Hoogeveen. De 20-jarige Thimo Vlaar heeft samen met zijn vader en buurman de hele buurt opgetrommeld. "Na de inzameling van het geld heeft iedereen een brief thuisgekregen dat we vrijdagavond gingen versieren. Om zeven uur stond de hele straat buiten om te helpen. Het was zo klaar", knikt Vlaar tevreden. "Het zorgt voor een fantastische sfeer."

Lees ook: