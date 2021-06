OM seponeert aangifte zedenmisdrijf tegen Ruinerwold-vader

Het gaat om de aangifte van een van de jongere kinderen, die eerst nog met de vier andere jongste kinderen in Ermelo woonde, maar daar later is vertrokken toen vader uit de gevangenis kwam en er ook bij in huis kwam wonen. Volgens het OM is het strafbare feit bewijsbaar, maar geeft voorkeur aan een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging. Gerrit Jan van D. zit nu in een 'zorgkader'; het OM is van mening dat die huidige situatie de voorkeur heeft.

"De vader krijgt passende zorg, terwijl de jongvolwassen kinderen ruimte krijgen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling", schrijft het OM. Met het sepot komt een einde aan de gedragsaanwijzing die het OM in mei aan Van D. oplegde.

Die hield in dat Van D. negentig dagen niet in de buurt mocht komen van de woning van de jongste kinderen in Ermelo. Ook mocht hij geen contact opnemen met het kind dat aangifte had gedaan.

Lees ook: