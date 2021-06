Aantal WW-uitkeringen in Drenthe verder afgenomen

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in mei verder afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om een daling van ruim 9 procent ten opzichte van april. Eind mei waren er ruim 6.700 uitkeringen in onze provincie.

Ook in alle andere provincies nam het aantal WW-uitkeringen in mei af ten opzichte van april. Wel was landelijk de daling iets minder groot dan in Drenthe, namelijk ruim 6 procent. Eind mei telde Nederland bijna 250.000 WW-uitkeringen.

Vorig jaar

Ook als we kijken naar dezelfde periode vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen in Drenthe lager dan toen. In april was dat ook al zo, voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis. Het gaat om een afname van bijna 24 procent in mei 2021 ten opzichte van mei 2020. In mei vorig jaar waren er in onze provincie nog ruim 8.800 uitkeringen, terwijl dat nu dus op ruim 6.700 uitkeringen ligt.

Meppel

Van alle Drentse gemeentes was de daling het grootst in Meppel. Daar nam het aantal WW-uitkeringen in mei dit jaar af met 30 procent ten opzichte van mei vorig jaar. Hierna volgen de gemeente Emmen met bijna 28 procent en de gemeente Coevorden met 25,5 procent. In de gemeente Noordenveld was de daling het kleinst met ruim 11 procent.

Bekijk hieronder hoe dat zit voor andere gemeenten (klik op de gemeente voor meer informatie):

Economisch herstel

Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie dit jaar met ruim 2 procent groeit en volgend jaar verder zal groeien met 3,5 procent. Wel is het herstel, vanwege de coronapandemie, omgeven met veel onzekerheid en duurt het langer voor de arbeidsmarkt hersteld is. Uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2020 - 2021 blijkt dat de verwachting is dat dit jaar het aantal gewerkte uren wel toeneemt, maar het aantal banen pas volgend jaar groeit.

In Drenthe wordt dit jaar nog een banenkrimp van 0,5 procent (ongeveer 500 banen) verwacht. Onder andere de sectoren horeca, groothandel, detailhandel, overige diensten (kappers en nagelstylisten, bijvoorbeeld) en overige zakelijke diensten (waaronder schoonmaakbedrijven) komen dit jaar nog niet terug op het oude niveau en laten dus een krimp zien. Wel zijn er enkele sectoren waarvoor dit niet geldt, zoals de uitzendbranche, zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie.

