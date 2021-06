Oude ambachtsschool moet bruisende parel in hartje Emmen worden

De voormalige ambachtsschool in Emmen: 'Alleen wonen doet geen recht aan deze plek.' (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De voormalige ambachtsschool aan de Stationsstraat in Emmen moet een multifunctionele invulling krijgen. Alleen wonen doet geen recht aan deze plek, vindt de gemeente Emmen. Het pand moet een bruisende plek worden waar studentenhuisvesting of andere woonvormen, onderwijs, ondernemers en horeca samenkomen. Dat meldt wethouder Jisse Otter.

Tot voor kort huisde de vakschool van het Esdal College in het gebouw. Inmiddels is de school verhuisd naar de campus aan de Boermarkeweg. Het pand wordt momenteel tijdelijk gehuurd door de gemeente Westerwolde voor de registratie van statushouders.

In de tussentijd denkt de gemeente Emmen na over een nieuwe bestemming voor het pand. Voorop staat dat het gebruik moet bijdragen aan de levendigheid in het gebied tussen centrum en station.

Overigens is het de gemeente het vooral te doen om het uit de jaren dertig stammende deel aan de Stationsstraat. De latere toegevoegde delen aan de Weerdingerstraat mogen worden gesloopt en herontwikkeld.

Gebiedsvisie

De gemeente trekt de plannen breder dan enkel de ambachtsschool. Er wordt een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied tussen het station, de Boslaan en de Weerdingerstraat.

Voorop staat het behoud van de Stationsstraat. Dat is één van de weinige straten in Emmen waar nog oude panden bewaard zijn gebleven. Samen met de bomen en de aanwezige tuinen is er volgens de gemeente sprake van een unieke sfeer die moet blijven bestaan.

Woonstraat

Het idee is daarom om het stadsdeel tussen station en centrum het uiterlijk van een groene loper te geven. Hier wordt gedacht aan het herstel van tuinen en plantsoenen. Ideeën zijn verder om de Stationsstraat autoluw te maken en aan de zijde van de Weerdingerstraat meer parkeergelegenheid te bieden.

Bij laatstgenoemde straat is het de bedoeling dat deze meer gaat veranderen in een woonstraat. Voor mogelijk nieuwe bebouwing is het uitgangspunt vier bouwlagen. De kavels die nog braak liggen en het deel van de voormalige school aan de Weerdingerstraat kunnen ook een woonfunctie krijgen.

GGZ-gebouw

Tot slot wordt er nog gekeken of het kantoorgebouw van de GGZ, dat zich tussen de Stationsstraat en de Boslaan bevindt, beter ingepast kan worden in de omgeving. Slopen gaat volgens Otter nog een brug te ver, gelet op de waarde van het pand. Hij wijst er ook op dat de gemeente niet de eigenaar is.

Buurtbewoners worden via een nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Zij mogen tot en met 15 juli reageren op de voorgenomen plannen. Het college stelt een definitieve visie dit najaar vast.