Van groot weiland naar oorspronkelijke natuurtuin

Nadat je bijvoorbeeld een weiland hebt gekocht en omgebouwd zoals Marit Hingstman en Aline Westerhof.

Net als vroeger

Vijf jaar geleden kochten zij het stuk grond dat ze sindsdien hebben omgetoverd tot een natuurtuin waar vogels, bijen en andere insecten zich thuis voelen. "We hebben geprobeerd om bloemen, planten en struiken te gebruiken die van oudsher al in Drenthe voorkwamen", vertelt Westerhof. "Hier hebben we een vlechthaag gemaakt met soorten zoals de hazelnoot, de meidoorn, de sleedoorn en de wilde roos. Dergelijke hagen stonden vroeger al in Drenthe als afscheiding."

Plassen

Ook het water mag niet ontbreken. "Hierachter hebben we twee prachtige natuurplassen", laat Westerhof zien. "We hebben een zandgat en een visgat. Om het zo natuurlijk mogelijk te maken, hebben we het op deze manier aangelegd. Daar kijken we op uit en het is prachtig om te wandelen."

Ruilhandel

"In april zijn we een plantenbibliotheek begonnen", voegt Hingstman toe. "Het idee is ontstaan omdat we heel veel bloemen en planten over hadden. Dus dachten we: dit moeten we delen met anderen. Zo kunnen we blijven ruilen." De natuurtuin is nog in ontwikkeling. "We hebben natuurlijk nog nieuwe ideeën en het moet verder groeien, maar het begin is gemaakt en we zijn heel blij om hier te wonen", besluit Westerhof.

